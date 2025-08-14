В Україні вирує антициклон Julia: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 15 серпня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"15 серпня - антициклон Julia в Україні. Тому в п'ятницю повсюди буде суха, переважно сонячна погода", - написала вона.

Температура повітря в Україні сягатиме від +23 до +28 градусів. Найгарячіше буде на Закарпатті та в Криму: там очікується до +30 градусів.

У Києві 15 серпня буде близько +25 градусів, опадів не буде.