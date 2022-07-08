Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Перебуваючи в Ірпені на Київщині, росіянин з іншими окупантами незаконно проникли до однієї з квартир. Звідти вони викрали золоті прикраси, техніку й інші цінні речі.

Крім того, окупант сфотографувався на камеру господарів оселі та залишив цей дрказ на місці злочину.

Йому повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Зараз триває досудове розслідування.

7 липня прокуратура повідомила про підозру командувачу військами центрального військового округу збройних сил Росії Олександру Лапіну, який керував вторгненням на Чернігівщину, Сумщину та Харківщину.

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