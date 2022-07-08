Пограбував квартиру в Ірпені й сфотографувався в ній: Офіс генпрокурора оголосив підозру окупанту
Офіс генпрокурора оголосив підозру окупанту, який у Ірпені на Київщині вкрав техніку й коштовності з квартири та сфотографувався в ній
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Перебуваючи в Ірпені на Київщині, росіянин з іншими окупантами незаконно проникли до однієї з квартир. Звідти вони викрали золоті прикраси, техніку й інші цінні речі.
Крім того, окупант сфотографувався на камеру господарів оселі та залишив цей дрказ на місці злочину.
Йому повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Зараз триває досудове розслідування.
- 7 липня прокуратура повідомила про підозру командувачу військами центрального військового округу збройних сил Росії Олександру Лапіну, який керував вторгненням на Чернігівщину, Сумщину та Харківщину.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.52
-
EUR
Купівля 35.22Продаж 36.45
- Актуальне
- Важливе