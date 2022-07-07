Генералу РФ, який керував вторгненням на Чернігівщину, Сумщину та Харківщину, повідомили про підозру
Прокуратура повідомила про підозру командувачу військами центрального військового округу збройних сил Росії Олександру Лапіну, який керував вторгненням на Чернігівщину, Сумщину та Харківщину
Про це інформує в фейсбуці генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
"Генерал-полковник Олександр Лапін. Днями від Путіна він одержав звання героя Росії. Прокурори Офісу Генпрокурора та слідчі Нацполіції України його "героїзм" кваліфікували, як злочин", - написала Венедіктова.
Генералу РФ повідомлено про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України. Є докази, які підтверджують керування Лапіним операції із вторгнення на територію Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
"Командний пункт генерал-полковника був облаштований на фермі в селі Терехівка Чернігівського району, де він перебував протягом лютого-березня 2022 року. А у березні командувач підняв бойовий дух підлеглих військовослужбовців, вручивши їм державні нагороди РФ", - додала генпрокурорка.
Відомо, що нагородили і рідного сина Лапіна.
- Прокурорка скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військового збройних сил Росії, який погрожував, катував та імітував страту дев'ятьом заручникам в Ірпені, що в Київській області.
- Трьом військовим РФ, які катували, погрожували, грабували та вимагали здавати ЗСУ українців на Чернігівщині, повідомили про підозру.
- Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб". "Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок.
- Двом російським окупантам, за тортури над мирним населенням і ґвалтування неповнолітньої під час окупації на Чернігівщині, повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.
- Мер Бучі Андрій Федорук повідомляв про багатьох зґвалтованих окупантами людей на Київщині.
- Омбудсман Людмила Денісова отримала близько 400 звернень про зґвалтування дорослих і дітей в Україні окупантами, однак ці люди не дають свідчення слідчим.
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