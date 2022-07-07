Генералу РФ, який керував вторгненням на Чернігівщину, Сумщину та Харківщину, повідомили про підозру

Про це інформує в фейсбуці генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Генерал-полковник Олександр Лапін. Днями від Путіна він одержав звання героя Росії. Прокурори Офісу Генпрокурора та слідчі Нацполіції України його "героїзм" кваліфікували, як злочин", - написала Венедіктова.

Генералу РФ повідомлено про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України. Є докази, які підтверджують керування Лапіним операції із вторгнення на територію Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

"Командний пункт генерал-полковника був облаштований на фермі в селі Терехівка Чернігівського району, де він перебував протягом лютого-березня 2022 року. А у березні командувач підняв бойовий дух підлеглих військовослужбовців, вручивши їм державні нагороди РФ", - додала генпрокурорка.

Відомо, що нагородили і рідного сина Лапіна.

Прокурорка скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військового збройних сил Росії, який погрожував, катував та імітував страту дев'ятьом заручникам в Ірпені, що в Київській області.

Трьом військовим РФ, які катували, погрожували, грабували та вимагали здавати ЗСУ українців на Чернігівщині, повідомили про підозру.

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб". "Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок.

Двом російським окупантам, ​за тортури над мирним населенням і ґвалтування неповнолітньої під час окупації на Чернігівщині, повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Мер Бучі Андрій Федорук повідомляв про багатьох зґвалтованих окупантами людей на Київщині.

Омбудсман Людмила Денісова отримала близько 400 звернень про зґвалтування дорослих і дітей в Україні окупантами, однак ці люди не дають свідчення слідчим.

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