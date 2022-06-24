Військового РФ судитимуть за погрози, катування та імітацію страти дев'ятьох заручників на Київщині
Прокурорка скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військового збройних сил Росії, який погрожував, катував та імітував страту дев'ятьом заручникам в Ірпені, що в Київській області
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
У березні 2022 року обвинувачений у складі 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ захопив м. Ірпінь, що на Київщині.
"Перебуваючи в Ірпені, окупанти розшукували військовослужбовців Збройних Сил України, Тероборони та співробітників правоохоронних органів. Разом з іншими загарбниками підозрюваний розмістив на подвір’ї приватного домоволодіння військову техніку та взяли у заручники 9 чоловіків. Полонених били прикладом та не давали їжу і воду. Погрожували вбивством та імітували страту", - йдеться в повідомленні.
Рашиста судитимуть за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
- Трьом військовим РФ, які катували, погрожували, грабували та вимагали здавати ЗСУ українців на Чернігівщині, повідомили про підозру.
- Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб". "Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок.
- Двом російським окупантам, за тортури над мирним населенням і ґвалтування неповнолітньої під час окупації на Чернігівщині, повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.
- Мер Бучі Андрій Федорук повідомляв про багатьох зґвалтованих окупантами людей на Київщині.
- Омбудсман Людмила Денісова отримала близько 400 звернень про зґвалтування дорослих і дітей в Україні окупантами, однак ці люди не дають свідчення слідчим.
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