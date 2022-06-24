Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

У березні 2022 року обвинувачений у складі 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ захопив м. Ірпінь, що на Київщині.

"Перебуваючи в Ірпені, окупанти розшукували військовослужбовців Збройних Сил України, Тероборони та співробітників правоохоронних органів. Разом з іншими загарбниками підозрюваний розмістив на подвір’ї приватного домоволодіння військову техніку та взяли у заручники 9 чоловіків. Полонених били прикладом та не давали їжу і воду. Погрожували вбивством та імітували страту", - йдеться в повідомленні.

Рашиста судитимуть за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Трьом військовим РФ, які катували, погрожували, грабували та вимагали здавати ЗСУ українців на Чернігівщині, повідомили про підозру.

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб". "Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок.

Двом російським окупантам, ​за тортури над мирним населенням і ґвалтування неповнолітньої під час окупації на Чернігівщині, повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Мер Бучі Андрій Федорук повідомляв про багатьох зґвалтованих окупантами людей на Київщині.

Омбудсман Людмила Денісова отримала близько 400 звернень про зґвалтування дорослих і дітей в Україні окупантами, однак ці люди не дають свідчення слідчим.

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