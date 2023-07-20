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Погроми у Франції: засуджено майже 1,3 тис. людей, понад 700 – ув'язнено

20 липня, 2023 четвер
06:05
Світ Франція протести

У Франції 742 людини засуджені до ув'язнення за участь у заворушеннях, які нещодавно сколихнули всю країну, всього було винесено 1278 вироків

Про це повідомив міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті, передає RFI.

Як зазначається, після заворушень суди ухвалили 1278 вироків, понад 95% підсудних засуджено за різними обвинуваченнями – від вандалізму до нападу на поліцейських. Зокрема, 742 людини були засуджені до тюремного ув'язнення.

"Було надзвичайно важливо дати тверду та систематичну відповідь", – сказав міністр юстиції.

Він закликав суди ухвалювати суворі вироки – як "засіб стримування".

Після заворушень багато підозрюваних негайно постали перед судом, а деякі адвокати висловили занепокоєння щодо справедливості судового процесу та частого застосування вироків у вигляді позбавлення волі.

Загибель 17-річного підлітка

По всій країні, зокрема у Марселі, Ліоні, Тулузі, Страсбургу, Ліллі та Парижі, виникли заворушення через смерть 17-річного хлопця алжирсько-марокканського походження на ім'я Наель, що мешкав у паризькому передмісті Нантер. Ця подія викликала обурення переважно серед мігрантів й вихідців з колишніх французьких колоній. Вони виступають проти поліцейського насильства та расизму.

У вівторок, 27 червня, поліція Франції застрелила Наель, який не зупинив автівку на вимогу патрульних. На відео, яке поширюється в соціальних мережах, видно, як поліцейський наставляє пістолет на водія автомобіля, перш ніж лунає постріл.

Співробітники швидкої допомоги намагалися реанімувати підлітка на місці події, але він невдовзі помер. Офіцера, якого звинувачують у скоєнні пострілу, затримали за звинуваченням у вбивстві.

Стрілянина викликала серію протестів у вівторок ввечері в Нантері, районі, де був убитий підліток.

Активісти підпалювали автомобілі та сміттєві баки, руйнували автобусні зупинки та запускали феєрверки біля відділку поліції. ОМОН застосував сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників, деякі з яких всю ніч створювали барикади.

Начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс заявив, що дії поліцейського викликають питання, хоча він припустив, що той міг відчувати загрозу.

Кримінал
Франція
акції протестів
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