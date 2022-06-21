Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, яке опубліковане в Telegram.



"В усіх переговорах незмінно наголошую – сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що РФ має відчувати постійне посилення тиску за війну і за агресивну антиєвропейську політику.

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"Чергові російські погрози Литві, чергова хвиля енергетичного тиску, чергові порції брехні російських посадовців щодо продовольчої кризи – все це аргументи, щоб погодити сьомий пакет санкцій", - підсумував він.

Нагадаємо, 17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції.

У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту" і викликали посла Євросоюзу для пояснень.