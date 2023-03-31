Покарання винних у воєнних злочинах, відновлення України, виведення російських військ: прем'єри України і Словенії підписали спільну заяву
Голови українського та словенського урядів Денис Шмигаль і Роберт Голоб підписали спільну заяву. У заяві йдеться про засудження російського терору і виведення російських військ за межі України
Про це повідомили на урядовому порталі.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори із словенським колегою Робертом Голобом. За результатами переговорів була підписана спільна заява.
У ній сторони, серед іншого, засудили російський терор проти цивільного населення та цивільної інфраструктури України та підкреслили необхідність негайного й повного виведення всіх російських військ та збройних формувань із суверенної території України в межах міжнародно визнаних кордонів.
Також Шмигаль і Голобо підкреслили необхідність негайного й повного виведення всіх російських військ із території України, за межі міжнародно визнаних кордонів.
Глава українського уряду подякував словенській стороні за візит з нагоди першої річниці деокупації Бучі, коли світ побачив злочини, вчинені російською федерацією у населених пунктах Київщини.
"Важливо не забувати цю трагедію та засудити усіх винних. Говоримо конкретно про кримінальне переслідування злочинців та їх покарання. Словенія має досвід у цьому питанні. Цінуємо вашу солідарність із нами", - сказав Денис Шмигаль.
Прем’єр-міністри України та Словенії також наголосили на необхідності зміцнення обороноздатності України та на важливості розслідування воєнних злочинів Росії та її посадових осіб з метою притягнення винних до відповідальності.
Словенія висловила підтримку Формулі миру Президента України Володимира Зеленського та продовжить підтримувати Україну на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.
Глави урядів наголосили на важливості розширення Чорноморської зернової ініціативи, її поширення на інші українські морські порти та привітали готовність Словенії брати участь у відновленні, реконструкції та модернізації України, зокрема у сферах "зеленого переходу", цифровізації та телекомунікацій, освіти, енергетики та енергоефективності, переробки відходів та очистки води, будівництва, планування та інфраструктури.
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