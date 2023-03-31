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Покарання винних у воєнних злочинах, відновлення України, виведення російських військ: прем'єри України і Словенії підписали спільну заяву

31 березня, 2023 п'ятниця
15:34
війна з Росією Прем'єри України і Словенії підписали спільну заяву

Голови українського та словенського урядів Денис Шмигаль і Роберт Голоб підписали спільну заяву. У заяві йдеться про засудження російського терору і виведення російських військ за межі України

Про це повідомили на урядовому порталі.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори із словенським колегою Робертом Голобом. За результатами переговорів була підписана спільна заява.

 У ній сторони, серед іншого, засудили російський терор проти цивільного населення та цивільної інфраструктури України та підкреслили необхідність негайного й повного виведення всіх російських військ та збройних формувань із суверенної території України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Також Шмигаль і Голобо підкреслили необхідність негайного й повного виведення всіх російських військ із території України, за межі міжнародно визнаних кордонів.

Глава українського уряду подякував словенській стороні за візит з нагоди першої річниці деокупації Бучі, коли світ побачив злочини, вчинені російською федерацією у населених пунктах Київщини.

"Важливо не забувати цю трагедію та засудити усіх винних. Говоримо конкретно про кримінальне переслідування злочинців та їх покарання. Словенія має досвід у цьому питанні. Цінуємо вашу солідарність із нами", - сказав Денис Шмигаль.

Прем'єри України і Словенії підписали спільну заяву

Прем’єр-міністри України та Словенії також наголосили на необхідності зміцнення обороноздатності України та на важливості розслідування воєнних злочинів Росії та її посадових осіб з метою притягнення винних до відповідальності.

Словенія висловила підтримку Формулі миру Президента України Володимира Зеленського та продовжить підтримувати Україну на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.

Глави урядів наголосили на важливості розширення Чорноморської зернової ініціативи, її поширення на інші українські морські порти та привітали готовність Словенії брати участь у відновленні, реконструкції та модернізації України, зокрема у сферах "зеленого переходу", цифровізації та телекомунікацій, освіти, енергетики та енергоефективності, переробки відходів та очистки води, будівництва, планування та інфраструктури.

  • Прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії прибули до України з нагоди річниці звільнення Бучі від російських окупантів.
  • Президент України Володимир Зеленський 31 березня обговорив із прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом відновлення деокупованих територій.
Світ
Словаччина
Словенія
Денис Шмигаль
допомога Україні
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