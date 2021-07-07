Показали серце: Лідер збірної Італії назвав матч з Іспанією найважчим у кар'єрі
Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі назвав переможний матч проти Іспанії у півфіналі чемпіонату Європи з футболу найважчим у своїй кар'єрі
Про це повідомляє Football Italia.
За його словами, збірна Італії у грі проти Іспанії довела, що здатна долати труднощі.
"Найважчий матч, в якому я коли-небудь брав участь. Вітаю Іспанію з тією грою, яку вона продемонструвала. Але Італія показала своє серце, націленість і можливість переживати важкі моменти. А лотерея пенальті нас нагородила. Перемога, заради якої страждаєш, приносить найбільше задоволення", - сказав Бонуччі.
Він додав, що тепер Італія опинилася за сантиметр від тріумфу на Євро-2020.
"Залишився лише один сантиметр. Один. Це неймовірно, те що ми робимо. Але ми не повинні задовольнятися цим. Ми у фіналі, і за п'ять днів нам буде потрібен той же голод і дух, щоб пожертвувати собою і привезти цей трофей додому через багато років", - зазначив Бонуччі.
- Нагадаємо, 6 липня у першому півфіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла Іспанію у серії пенальті.
- Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке заявив, що Італія у півфіналі чемпіонату Європи з футболу навмисне зробила ставку на пенальті.
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