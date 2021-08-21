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Поховання жертв комуністичного терору в Одесі: виявлено вже 29 братських могил

21 серпня, 2021 субота
08:28
Суспільство

Дослідники, які працюють на місці масового поховання жертв комуністичного терору 1937-1938 років в районі аеропорту міста Одеси, виявили вже 29 розстрільних ям

Про це повідомив член створеної мерією робочої групи з увічнення пам'яті страчених радянськими окупантами, історик Олександр Бабич, інформує Еспресо.TV.

"Обстежено уся північно-західну частину ділянки за винятком тих місць, де проходять силові кабелі. Майже у всіх - багатошарове залягання людських останків. Пошукова група перейшли на південно-західний сектор. Проблема полягає в наявності кабелів, хаотично розкиданих практично по всій ділянці. Є підстави припускати, що розстрільні ями є і на території сусідньої військової частини - це підтверджують свідчення і розташування розкритих шурфів", - наводить його слова одеська інтернетгазета Думская.net.

Першу яму з тілами пошуковці виявили на початку серпня.

На даному етапі перед ними не стоїть завдання ексгумувати останки - дослідники лише виявляють місця поховань, фіксують їх межі та перевіряють щупом глибину, оцінюючи приблизну кількість останків. Діставати останні можна тільки за рішенням суду в присутності співробітників поліції, прокуратури та судових медиків. Це наступний крок.

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2008 року тут знайшли останки 1086 осіб. Більшість було вбито пістолетними пострілами в потилицю. Поруч з кістками знаходилися особисті речі - портсигари, обручки і так далі. Деякі предмети дозволили датувати загибель людей 1937-1938 роками.

"Те, що залишилося від людей, і виявлені предмети склали в звичайний металевий контейнер на розташованій по сусідству складській території, і на кілька років про них забули. І тільки в 2011 році, коли преса вже втомилася писати про "кістки в контейнері", вбитих поховали на Західному кладовищі", - зазначає Думская.net.

За різними даними, на шостому кілометрі Овідіопольської траси лежать останки від 5 до 20 тисяч осіб, розстріляних комуністами.







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