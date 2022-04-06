Поки "Еспресо", "Прямий" і "5-й" не будуть знову доступні в українських кабельних мережах, я буду відгукуватися лише на запрошення до етеру від цих каналів, - Айзенберг

Про це він написав у facebook.



"Якщо ті в Україні, хто у понеділок, 4 квітня, відключили від українських кабельних мереж канали Еспресо, П‘ятий та Прямий, вважають, що у США цього не помітять, то вони помиляються. Так само, як помітив це я, пересічний громадянин США, помітять це і у Держдепартаменті", - написав Айзенберг.

За його словами, це утиснення свободи слова, а намагання заглушити мовлення трьох абсолютно проукраїнських каналів - "це ганебно, але особливо ганебно під час війни".

"Мене періодично, навіть часто, запрошують в український етер. Це честь для мене. Але від сьогодні, і до тих пір, поки "Еспресо", "5-й", "Прямий" не будуть знову доступні в українських кабельних мережах, а не лише в Інтернеті, на знак солідарності з журналістами та усіма, хто працює на цих трьох каналах, я буду відгукуватися лише на запрошення до етеру від цих каналів", - наголосив він.

Концерн РРТ вимкнув мовлення трьох опозиційних каналів в цифровій мережі Т2. "Еспресо" написало відкритий лист до президента, РНБО, СБУ, Міноборони, Нацради.

Микола Княжицький назвав вимкнення телеканалів – дією російської агентури.

Рішення відключити телеканали розкритикували інші діячі та медійники. Зокрема, журналіст Віталій Портников зазначив, що Україна воює за те, щоби не бути Росією, але це неможливо робити, одночасно діючи як Росія. Головний редактор порталу LB.ua Олег Базар зазначив, якщо влада має дійсно резонні причини вимкнути з ефіру телеканали "Еспресо", "Прямий" та "5 канал", вона має публічно їх озвучити.

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