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Поки немає штатного розпису БЕБ — не зрозуміло, як цей орган буде працювати, — представник ради громадського контролю Котов

23 вересня, 2021 четвер
08:06

Допоки немає штатного розпису Бюро економічної безпеки (БЕБ) — не зрозуміло, на чому фокусуватиметься у своїй роботі новий орган

Таку позицію озвучив Тарас Котов, юрист, член ради громадського контролю Бюро економічної безпеки (РГК БЕБ), в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі Еспресо.

"Триває процес погодження штатного розпису. Поки громадськість, західні партнери, Кабмін не бачив штатний розпис — не зрозуміло, яким саме буде акцент у цьому органі. Якщо ми там побачимо більшу або меншу кількість аналітиків, більшу або меншу кількість слідчих, ми зрозуміємо, як насправді він буде працювати", — сказав Котов.

Він уточнив, що поки не сформований штатний розпис — немає переліку вакансій, відтак не можна отримати й перелік бажаючих обійняти посаду у новоствореному Бюро.

Напередодні Тарас Котов написав у Facebook, що головою ради громадського контролю БЕБ стала "людина, прямо афільована з Офісом Президента". Він підкреслив, що рада бере участь у кадровій комісії і три голоси членів РГК мали б суттєвий вплив на перевірку бекграунду кандидатів і їхніх навичок.

  • Бюро економічної безпеки України — новостворений аналітичний орган, який має створили на заміну податковій міліції. БЕБ має боротися із економічними порушеннями.
  • 20 серпня після конкурсу Кабмін призначив керівником Бюро економічної безпеки колишнього голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника.
  • Верховна Рада 22 вересня відтермінувала запуск БЕБ на два місяці. Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська в Telegram.
Великий ефір Василя Зими
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