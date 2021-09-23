Поки немає штатного розпису БЕБ — не зрозуміло, як цей орган буде працювати, — представник ради громадського контролю Котов

Таку позицію озвучив Тарас Котов, юрист, член ради громадського контролю Бюро економічної безпеки (РГК БЕБ), в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі Еспресо.



"Триває процес погодження штатного розпису. Поки громадськість, західні партнери, Кабмін не бачив штатний розпис — не зрозуміло, яким саме буде акцент у цьому органі. Якщо ми там побачимо більшу або меншу кількість аналітиків, більшу або меншу кількість слідчих, ми зрозуміємо, як насправді він буде працювати", — сказав Котов.



Він уточнив, що поки не сформований штатний розпис — немає переліку вакансій, відтак не можна отримати й перелік бажаючих обійняти посаду у новоствореному Бюро.



Напередодні Тарас Котов написав у Facebook, що головою ради громадського контролю БЕБ стала "людина, прямо афільована з Офісом Президента". Він підкреслив, що рада бере участь у кадровій комісії і три голоси членів РГК мали б суттєвий вплив на перевірку бекграунду кандидатів і їхніх навичок.

Бюро економічної безпеки України — новостворений аналітичний орган, який має створили на заміну податковій міліції. БЕБ має боротися із економічними порушеннями.

20 серпня після конкурсу Кабмін призначив керівником Бюро економічної безпеки колишнього голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника.

Верховна Рада 22 вересня відтермінувала запуск БЕБ на два місяці. Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська в Telegram.