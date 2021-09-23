Поки немає штатного розпису БЕБ — не зрозуміло, як цей орган буде працювати, — представник ради громадського контролю Котов
Допоки немає штатного розпису Бюро економічної безпеки (БЕБ) — не зрозуміло, на чому фокусуватиметься у своїй роботі новий орган
Таку позицію озвучив Тарас Котов, юрист, член ради громадського контролю Бюро економічної безпеки (РГК БЕБ), в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі Еспресо.
"Триває процес погодження штатного розпису. Поки громадськість, західні партнери, Кабмін не бачив штатний розпис — не зрозуміло, яким саме буде акцент у цьому органі. Якщо ми там побачимо більшу або меншу кількість аналітиків, більшу або меншу кількість слідчих, ми зрозуміємо, як насправді він буде працювати", — сказав Котов.
Він уточнив, що поки не сформований штатний розпис — немає переліку вакансій, відтак не можна отримати й перелік бажаючих обійняти посаду у новоствореному Бюро.
Напередодні Тарас Котов написав у Facebook, що головою ради громадського контролю БЕБ стала "людина, прямо афільована з Офісом Президента". Він підкреслив, що рада бере участь у кадровій комісії і три голоси членів РГК мали б суттєвий вплив на перевірку бекграунду кандидатів і їхніх навичок.
- Бюро економічної безпеки України — новостворений аналітичний орган, який має створили на заміну податковій міліції. БЕБ має боротися із економічними порушеннями.
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