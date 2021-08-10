"Поки ніхто не промовляє слово "заручник", все йде якнайкраще": адвокат Новіков порівняв затримання СБУ Чауса з викраденням у Білорусі Протасевича
Адвокат Ілля Новіков порівняв затримання СБУ екссудді Миколи Чауса, якого викрали в Молдові та вивезли до України, з викраденням білоруського журналіста Романа Протасевича режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка
Про це Новіков написав у Facebook.
"Коли повернення Чауса в одних трусах після трьох місяців знервованих пояснень з владою Молдови щодо його викрадення та вивезення спробували залегендувати як "сільський староста у Вінницькій області випадково знайшов його в кущах", це було один в один схоже на роботу ФСБ по справі Надії Савченко. Але ось Чаус заговорив, і це вже не виглядає як Росія 2014 року, це Білорусь 2021. Журналіст Роман Протасевич, заради арешту якого викрали ірландський "Боїнг", зараз переведений під домашній арешт і постійно дає інтерв'ю як добре йому жилося в тюрмі і як у нього немає ні до кого претензій, а до Лукашенка лише повага і подяка. І поки ніхто з аудиторії не промовляє вголос слово "заручник", все йде якнайкраще. І Чаус тепер теж розповідає, що до 3 серпня СБУшники його не затримали, а навпаки, забезпечували йому безпеку від можливого вбивства, і що це НАБУ неправильно намагалися його заарештувати (це включаючи перегони з сиренами по Києву і мало не стрілянину біля воріт СБУ), а сам він ледь пішов живим", - написав Новіков.
Адвокат зазначив, що такі пояснення Чаусом ситуації з його викраденням і затриманням не звільнять владу України від питань і претензій із боку українського суспільства та влади Молдови.
"У людей, які все це придумували, в голові таке дивне уявлення, що ці пояснення якось покращують для них ситуацію. І що якщо Чаус скаже, що у нього немає до СБУ претензій, то і ні в кого іншого в Україні їх не буде, а з Молдовою якось саме розсмокчеться. Я розумію, що це так не працює, і ви розумієте, і єдині, хто цього не розуміє, - ті, кого це більше за всіх стосується. Хто віддавав наказ на цю операцію, хто на ній засвітився, хто її потім прикривав і хто продовжує намагатися вичавити з неї якісь політичні плюси. Плюсів там не буде і наприкінці все одно всім доведеться відповідати. Якщо зупинитися на досягнутому - менше, якщо продовжувати будувати у себе вдома Білорусь - більше", - підсумував Новіков.
- Нагадаємо, 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали у Молдові невідомі, виявили на Вінниччині.
- Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса.
- СБУ заявила, що не викрадала екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.
- 1 серпня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу через його відсутність.
- 3 серпня НАБУ повідомило, що затримало Чауса в лікарні "Феофанія".
- 4 серпня ВАКС відправив Чауса під домашній арешт.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила домашній арешт Чауса.
- У НАБУ заявили, що розслідують два кримінальні провадження щодо Чауса.
- Чаус у суді заявив, що втік від викрадачів, які планували його вбити, і добровільно прийшов до СБУ.
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