Поки окупанти витягають старі танки, які потребують в 4 рази більше пального, до нас вже надходить зброя партнерів, - радник голови Херсонської ОВА
Радник голови Херсонської ОВА, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань переконаний, початок надходжень зброї від міжнародних партнерів на український фронт сколихнув війська ворога. Окупанти панічно дістають старі запаси техніки, проте вона виявляється неефективною
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Окупанти в паніці почали завозити своє озброєння. Проте виявилось, що це озброєння минулого століття, зокрема йдеться про танки, які вони масово завезли до Херсонської області, саме в Раденськ. Вчора вони хотіли провести бойове злагодження, але розвантаживши ці старі танки, загарбники не доїхали навіть до полігону, тому що використання пального в цих танках в 4 рази більше. Закінчилось пальне, танки окупантів заглухли", – розповів Хлань.
Військовослужбовець додав, що тим часом до українського війська поступає нове високоточне озброєння від світових партнерів.
"Це початок постачання зброї - вона вже є тут у нас, на фронті, зокрема на зіткненні Миколаївської та Херсонської області. Тож ми маємо впевнені переваги, тому ворог і тремтить та вимикає мобільний зв’язок по місту та області, щоб люди не могли дізнатись правду", – наголосив він.
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