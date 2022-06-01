Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Окупанти в паніці почали завозити своє озброєння. Проте виявилось, що це озброєння минулого століття, зокрема йдеться про танки, які вони масово завезли до Херсонської області, саме в Раденськ. Вчора вони хотіли провести бойове злагодження, але розвантаживши ці старі танки, загарбники не доїхали навіть до полігону, тому що використання пального в цих танках в 4 рази більше. Закінчилось пальне, танки окупантів заглухли", – розповів Хлань.



Військовослужбовець додав, що тим часом до українського війська поступає нове високоточне озброєння від світових партнерів.



"Це початок постачання зброї - вона вже є тут у нас, на фронті, зокрема на зіткненні Миколаївської та Херсонської області. Тож ми маємо впевнені переваги, тому ворог і тремтить та вимикає мобільний зв’язок по місту та області, щоб люди не могли дізнатись правду", – наголосив він.



На Півдні рашисти вирішили самі вбитися своїми атаками в нашу оборону. Зокрема військовий експерт Defence Express Іван Киричевський переконаний, що російські загарбники роблять нелогічні воєнні дії, чим самі себе і знищують, зокрема на південному напрямку