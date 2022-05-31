"Зв'язок українських операторів відновлять": Херсонська ОДА закликає не надавати окупантам паспортні дані заради SIM-карт

Про це йдеться на Facebook-сторінці Херсонської ОДА.

"Окупанти продають у місті сім-карти російських операторів мобільного зв'язку. При цьому, аби їх придбати потрібно надати свої паспортні дані. Закликаємо не робити цього та не надавати свої персональні дані окупантам. Адже зв'язок українських операторів на Херсонщині обов'язково відновлять", - йдеться у повідомленні.

В облдержадміністрації наголосили, що українська влада працює над тим, щоб відновити на Херсонщині мобільний зв'язок та інтернет.

"Розуміємо переживання людей, які вже майже 24 години не можуть додзвонитися до своїх рідних, аби переконатися, що із ними все добре. Окупанти цинічно намагаються перекинути відповідальність за відсутність зв'язку на українську владу. Наприклад, у Херсоні для цього навіть використовують гучномовці. ЦЕ НЕПРАВДА. Нині Україна робить все можливо, аби на Херсонщині знову з'явився мобільний зв'язок та Інтернет", - повідомляє Херсонська ОДА.

Раніше окупанти заблокували всі виїзди з Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

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