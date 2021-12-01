"Поки пишатись нема чим": Зеленський пообіцяв провести судову реформу до кінця

Про це він заявив під час щорічного послання до Верховної Ради, передає Еспресо.TV.



"Боротьба з корупцією - це і справедливий, незалежний суд. Судова реформа в Україні - тут, я вважаю, поки пишатись нема чим. Ми тільки на початку цього складного шляху. Ми проголосували перші 2 закони, я дякую кожному депутату, які підтримали закони про Вищу раду правосуддя і про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Розпочато судову реформу в Україні не вперше, але вперше її буде доведено до кінця", - сказав Зеленський.

Верховна Рада прийняла законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який перезапускає судову реформу.

Рада прийняла закон про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

Президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.