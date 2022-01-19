Поклонська не буде послом РФ в Кабо-Верде через "особисті обставини"

Про це повідомляє ТАСС.



"Завжди казала, повторю: я хочу бути корисна нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де буду корисна країні", - заявила Поклонська.



Вона зазначила, що не планує їхати в африканську країну Кабо-Верде послом Росії.



"Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини", - сказала вона.



Цю інформацію підтвердили в МЗС Росії, не вказуючи подробиць.



Республіка Кабо-Верде - держава на 18 островах в океані за 620 км від західного узбережжя Африки.

У жовтні 2021 року стало відомо, що президент Росії Володимир Путін призначив експрокурорку окупованого Криму Наталію Поклонську послом у Кабо-Верде.



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