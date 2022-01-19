Поклонська не буде послом РФ в Кабо-Верде через "особисті обставини"
Експрокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська не поїде працювати послом Росії в Кабо-Верде через "зміну особистих обставин"
Про це повідомляє ТАСС.
"Завжди казала, повторю: я хочу бути корисна нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де буду корисна країні", - заявила Поклонська.
Вона зазначила, що не планує їхати в африканську країну Кабо-Верде послом Росії.
"Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини", - сказала вона.
Цю інформацію підтвердили в МЗС Росії, не вказуючи подробиць.
Республіка Кабо-Верде - держава на 18 островах в океані за 620 км від західного узбережжя Африки.
- У жовтні 2021 року стало відомо, що президент Росії Володимир Путін призначив експрокурорку окупованого Криму Наталію Поклонську послом у Кабо-Верде.
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