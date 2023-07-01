Про це йдеться в Указі Президента України №359/2023 на сайті ОП.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 23 червня 2023 року "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя", - йдеться у документі.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова. Указ набирає чинності з дня опублікування документа.

Таким чином, корупціонерам, що здійснили правопорушення у сфері правосуддя, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Крім того, Вища рада правосуддя проводитиме перевірки всіх суддів Верховного суду на предмет можливого вчинення дисциплінарних проступків, грубого або систематичного нехтування обов'язками судді та підтвердження законності джерел походження майна.

Також зазначається, що при доборі кандидатів на посаду судді запроваджуватимуть психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа Це стосуватиметься місцевих суддів, вакантних посад суддів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду.

Як зазначається у документі, мета цього рішення - "вироблення оптимальної та ефективної процедури перевірки відповідності кандидатів у судді критеріям доброчесності, професійної етики або існування інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням такого кандидата на посаду судді".

Водночас з 1 липня планують на базі цього указу удосконалити порядок обрання суддів Верховного суду до Великої палати Верховного суду та запровадити механізм їх відкликання зборами суддів відповідних касаційних судів.