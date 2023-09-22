"Політні задачі, які закладаються в ракетах, готуються впродовж двох тижнів": Згурець прокоментував ймовірну "відповідь" окупантів на удар по Саках

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді я б не казав, що цей удар - відповідь по Саках, тому що політні задачі, які закладаються в ракетах - готуються впродовж двох тижнів. Не можна, умовно кажучи, за день забезпечити перенацілення тих чи інших ракет. У будь-якому разі ми розуміємо, що Росія цілеспрямовано готувала ракетні удари по Україні", - наголосив Згурець.

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Аналітик зазначив, що вчора окупанти атакували Україну крилатими ракетами, 36 з яких були збиті українським ППО, а перед тим був масований удар українськими безпілотними комплексами й ракетами "Нептун" українського виробництва по низці ворожих об'єктів, які РФ утримує у тимчасово окупованому Криму і зокрема по летовищі у Саках.

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"Там знаходяться бомбардувальники СУ-24, СУ-30, які використовуються для пуску ракет по території України, для підтримки російських наземних підрозділів. Є заяви, що була уражена низка російських літаків, але поки що немає супутникових підтверджень. Тому я поки б не забігає наперед, думаю, що ми отримаємо верифіковані дані через певний час", - зазначив Згурець.

Що передувало

ЗСУ завдали найбільш масового удару безпілотними комплексами й українськими ракетами по військових об’єктах поки що в окупованому Криму. Йдеться про вибухи, які були у Саках, Євпаторії, Сімферополі, Севастополі, Балаклаві. Там всюди було чутно вибухи. Служба безпеки та Військово-Морські сили України підтвердили цю масову атаку на Крим. Серед іншого було завдано удару по військовому аеродрому в Саках. На цьому аеродромі, на той час, базувалися літаки Су-24, Су-30, а також ЗРК "Панцир".

Згодом міноборони РФ підтвердило масовану атаку на Крим, звинувативши у ній ЗСУ. Вони зазначають, що засоби ППО знищили 19 безпілотників над півостровом. Крім того, за даними міноборони РФ, ППО знищили по одному БПЛА над Курською, Білгородською та Орловською областями.

Призначений окупантами очільник Севастополя спростував, що в районі міста знищено кілька безпілотників, проте підтвердив атаку на інші частини півострова.

Після цього, у ніч на 21 вересня, війська РФ завдали масованого удару крилатими ракетами по всій Україні. Ворог їх запустив з 10 літаків Ту-95МС. Українські Повітряні сили та ППО Сил оборони знищили більшість ракет. У Києві, на Київщині, в Черкасах та Харкові є постраждалі. У Черкасах зруйнований готель.