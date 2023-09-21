Деталі найбільш масованого удару по ворожих об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Колонка Сергія Згурця

Ракетна атака по Україні

Сьогодні, 21 вересня, Росія вкотре продемонструвала, що є країною терористом і порушником усіх правил та звичаїв ведення війни. Вночі російські окупанти масово атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101 і Х-555. Усього було зафіксовано 43 крилатих ракети, які були запущені з 10 літаків стратегічної авіації. Російські Ту-95 випустили по Україні місячну норму виробництва крилатих ракет Х-101. Підрозділи ППО з 43 ракет знищили 36, тобто майже 84%. І це є гарний показник, з урахуванням того, що була непроста атака.

Було декілька хвиль ракетних пусків. Ракети маневрували й постійно змінювали свій курс під час маршруту. Нагадаю, що за пару днів до того, Росією були масово використані дрони Shahed. А це також можна повʼязати зі спробою вплинути на ефективність нашої ППО перед масовим використанням крилатих ракет, які накопичувалися для цієї атаки. Деякі ракети були у такому стані, що у них майже відвалювалася бойова частина. На сайті Defence Express є відео бойової частини від ракети Х-101, яка не взірвалася. Вона відірвалася й не здетонувала. Потім цю бойову частину забрали для знищення у безпечне місце.

У деяких областях України було пошкоджено інфраструктурні об’єкти, у тому числі енергетичні. Було зазначено, що за пів року це перша атака росіян на енергосистему. Можна прогнозувати, що і взимку, і восени ворог буде використовувати крилаті ракети для ударів по нашій енергетичній структурі. Тому питання посилення ППО залишається актуальним. Про що сьогодні і говорив Зеленський - одне з питань, яке було порушено у переговорах з американською стороною, знову про системи ППО.

Удари ЗСУ по ворожих об'єктах у Криму

Своєю чергою сьогодні ЗСУ завдали найбільш масового удару безпілотними комплексами й українськими ракетами по військових об’єктах поки що в окупованому Криму. Йдеться про вибухи, які були у Саках, Євпаторії, Сімферополі, Севастополі, Балаклаві. Там всюди було чутно вибухи. Служба безпеки та Військово-Морські сили України підтвердили цю масову атаку на Крим. Серед іншого було завдано удару по військовому аеродрому в Саках. На цьому аеродромі, на той час, базувалися літаки Су-24, Су-30, а також ЗРК "Панцир".

Як повідомляли наші військові, там також розташована база підготовки операторів Mohajer - це БПЛА, які використовуються для розвідувальних і ударних місій. З українського боку використовувалися безпілотники, а потім крилаті ракети "Нептун". Ці ракети були доопрацьовані для ударів по землі. Це вже не перші пуски "Нептуна" такого суходільного скерування. Можна зробити припущення, що у варіанті "земля - земля" ця ракета має дальність до 400 км.

Щодо втрат противника після ударів по Криму, дані ще уточнюються. Однозначно відомо про значні втрати ворога у живій силі на додаток до втрат, які ворог зазнав учора після вдалого удару ракетами Storm Shadow по командному пункту Чорноморського флоту Росії поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Вже були супутникові знімки, де видно, що влучання Storm Shadow достатньо точні. Зруйновано будівлю. Будемо очікувати даних щодо втрат у некрологах, які будуть зʼявлятися у російських виданнях.

Новий пакет військової допомоги від США

А для того, щоб ударів по противнику було ще більше й тиск був ефективнішим, США, як очікується сьогодні, оголосять новий пакет військової допомоги для України. Це оголосить президент США. Йдеться про пакет обсягом у $325 млн. Насамперед він включає боєприпаси для артилерії, HIMARS. Інтригою залишається, чи є там ATACMS. Хоча агенція REUTERS, яка перша повідомила про пакет цієї допомоги, говорить про те, що ATACMS там немає. Але цей пакет може бути доопрацьований, можливо за підсумками перемовин президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена. Зараз ми очікуємо на підсумки цих переговорів.

Михайло Самусь, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Networkу має свою гіпотезу стосовно інтенсивності поставок зброї Україні, і це стосується передвиборчої кампанії у США. Передвиборча кампанія набирає обертів і це набуває прямого впливу на рішення, які ухвалюються адміністрацією Байдена. Понад рік залишається до виборів, які є важливими, тому всі рішення будуть дуже вивірятися.

До прикладу, цікаво було спостерігати за тим, як ухвалювали рішення по F-16. Спочатку говорили, що це буде кілька місяців підготовки з англійської мови, після того пілоти набиратимуться майстерності. На той момент не було зрозуміло наскільки успішним буде український наступ і американська сторона хотіла бути осторонь від подій на полі бою. Як тільки з’явилася інформація, що українська армія прориває основну лінію оборони Росії на півдні, відразу пішла інформація, що F-16 будуть. І вже англійська мова начебто непотрібна. І що ці літаки вже можуть бути до Різдва або на початку 2024 року. Тобто ситуація міняється й адміністрація Байдена хотіла побачити успіхи української армії. І тут вже треба переходити до більш серйозних поставок. Якщо F-16 будуть взимку, то ракети ATACMS потрібні тоді, коли буде готуватися операція зі звільнення Криму. Тобто зараз Байден може і не оголосити про надання нам цих ракет, але буде отримана обіцянка, що, як тільки українська армія буде готова до операцій зі звільнення Криму, то такі ракети нам будуть надані.

До того ж директор New Geopolitics Research Network вважає, що призначення нового міністра оборони України свідчить про те, що президент Зеленський не тримається за окремих функціонерів чи посадових осіб. Він готовий до змін, нових ідей та підходів для формування оборонної політики та функціонування самого Міністерства оборони. Новий міністр оборони вже робить кроки, щоб синергетично працювати з Міністерством стратегічної промисловості. Це дуже важливо, щоб вибудовувати ефективну систему, коли лідером є Міністерство оборони, а Міністерство стратегічної промисловості координує діяльність оборонних підприємств. Очевидно, що 2024 рік буде вирішальний з точки зору проведення успішних операцій.

Військовий експерт зауважив: щодо тривалості війни, то обговорення серед європейської та американської бюрократій про підтримку України говорить, що будуть плануватися кошти на періоди 6-7 років. Американці та європейці готові виділяти у бюджеті достатні кошти на підтримку Збройних Сил України. Коли ми переходимо на довгострокове планування, у нас є можливість виробляти більші обсяги озброєнь, боєприпасів, систем, тобто забезпечувати всім необхідним ЗСУ, щоб продовжувати війну з РФ.

Самусь зазначив щодо визначення, дефініції - що мається на увазі війна. Річ у тому, що навіть звільнення всіх територій України, відновлення територіальної цілісності – не означатиме капітуляцію Росії. Росія буде готова продовжувати війну й у цьому випадку представники НАТО абсолютно вірно розуміють, що Україна може зачистити свою територію, але РФ збереже потенціал для ударів по Україні й навіть по території країн Альянсу. Тут треба бути готовим до розширення можливостей власне країн НАТО. Бо Україну зараз підтримують системами ПРО та ППО, а самі натівські країни, наприклад східного флангу, не дотягують до українського рівня. Це потребує довго планування та витрачання коштів. Тому, на його думку, це позитивно, що не йде дискусія про звернення програм щодо України та замороження конфлікту. Тут, навпаки, нас готові підтримувати, навіть, якщо ми у 2024 році зачищаємо окуповані території включно з Кримом, далі буде йти зміцнення американо-європейської оборонної сфери, щоб продовжувати тиснути на Росію. Тобто добитися поразки Росії.

Пан Михайло резюмував, що перемога України може настати у наступному році, а поразка Росії не може. Бо поразка Росії відбудеться, коли буде знищений путінський режим, у якого поки ще достатньо потужний потенціал.

Вплив передвиборчої кампанії у Польщі на відносини з Україною

Аналітик додав: щодо сьогоднішніх стосунків Польщі та України, то тут забагато емоцій та політики. Бо тепер вже міністр оборони Польщі почав коментувати зерно, муку, тобто явно, що він вже виступає як політик у передвиборчій кампанії, а це немає вже відношення до допомоги. Крім того, Польща заявила, що продовжує виконання контрактів. Скоріше за все, це питання після виборів буде знято, а найближчими днями й питання зерна теж буде знято. Головне, щоб ми з поляками та словакам відновили нормальний діалог та прибрали оцей політичний аспект. Насправді передвиборча кампанія пояснює дуже багато.