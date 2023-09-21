Науседа обговорив із Зеленським і Дудою "зернові" розбіжності

Про це пише LRT.

"Розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якомога швидше через спільну, найважливішу мету – захист Європи від агресивної експансіоністської політики Росії. Позиція Польщі в наданні підтримки є винятковою. Необхідно знайти рішення, тому що подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним", - заявив Науседа.

Він наголосив, що тільки спільними зусиллями можна протидіяти загрозі, яка нависла над усім регіоном.

"Суспільні розбіжності, незалежно від причин, не лише підривають єдність, а й сприяють пропаганді ворога", - зауважив Науседа.

Науседа поговорив із президентами України та Польщі про спрощення процедури транспортування зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву, тим самим зменшивши тиск.

Найближчим часом президент Литви продовжить переговори як з Україною, так і з Польщею, зазначили в його канцелярії.

Водночас речник президента України Сергій Никифоров заявив журналістам, що "у президента Зеленського не було спільної зустрічі з Дудою і Науседою". Вочевидь Науседа поспілкувався з обома президентами окремо.

Що відомо про заборону на імпорт зерна та позов України до СОТ

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Україна подала позов до СОТ на дії країн ЄС, які зберігають обмеження на імпорт зерна. Водночас у Польщі заявили, що не змінять свого рішення, бо намагаються захистити місцевих фермерів.

Україна заявила, що може перестати імпортувати з Польщі яблука, цибулю, капусту та помідори.

У відповідь прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна більше не передаватиме зброю для України, а озброюватиметься сама.