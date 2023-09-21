Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Україна Науседа обговорив із Зеленським і Дудою "зернові" розбіжності

Науседа обговорив із Зеленським і Дудою "зернові" розбіжності

21 вересня, 2023 четвер
16:46
Україна Президент Литви Гітанас Науседа

Президент Литви Ґітанас Науседа обговорив із лідерами України та Польщі Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою "зернові" розбіжності

Про це пише LRT.

"Розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якомога швидше через спільну, найважливішу мету – захист Європи від агресивної експансіоністської політики Росії. Позиція Польщі в наданні підтримки є винятковою. Необхідно знайти рішення, тому що подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним", - заявив Науседа.

Він наголосив, що тільки спільними зусиллями можна протидіяти загрозі, яка нависла над усім регіоном.

"Суспільні розбіжності, незалежно від причин, не лише підривають єдність, а й сприяють пропаганді ворога", - зауважив Науседа.

Науседа поговорив із президентами України та Польщі про спрощення процедури транспортування зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву, тим самим зменшивши тиск.

Найближчим часом президент Литви продовжить переговори як з Україною, так і з Польщею, зазначили в його канцелярії.

Водночас речник президента України Сергій Никифоров заявив журналістам, що "у президента Зеленського не було спільної зустрічі з Дудою і Науседою". Вочевидь Науседа поспілкувався з обома президентами окремо.

Що відомо про заборону на імпорт зерна та позов України до СОТ

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Україна подала позов до СОТ на дії країн ЄС, які зберігають обмеження на імпорт зерна. Водночас у Польщі заявили, що не змінять свого рішення, бо намагаються захистити місцевих фермерів.

Україна заявила, що може перестати імпортувати з Польщі яблука, цибулю, капусту та помідори.

У відповідь прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна більше не передаватиме зброю для України, а озброюватиметься сама.

Новини
Польща
Володимир Зеленський
Литва
зерно
Анджей Дуда
Читайте також:
20 вересня, 2023 середа
Публікація білоруського вченого з зашифрованою фразою "Сдохни, Путлер" зникла з сайту журналу московського університету
20 вересня, 2023 середа
Через кризу з Польщею Україна може мати проблеми на переговорах щодо вступу до ЄС, - нардеп Наливайченко
21 вересня, 2023 четвер
Росія обстріляла Україну ракетами: є постраждалі
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.64
    Купівля 37.64
    Продаж 38.41
  • EUR
    Купівля 40.39
    Продаж 41.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
21 вересня
17:39
Давид Арахамія
Рада ухвалила 99,9% того, що вимагає ЄС для початку перемовин про вступ України, – Арахамія
17:35
Італійські журналісти відвідали Україну
Італійські журналісти відвідали Україну: що побачили та про що написали
17:25
танк Stridsvagn 122
Екіпажі завершили навчання: Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122
17:24
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
"Резерви не такі вже й потужні": Гуменюк про війська РФ, які потерпають від контрбатарейної боротьби
17:17
"Цю нагороду я присвячую всім українцям": Зеленський отримав премію Atlantic Council
17:16
суд гаага
РФ у суді ООН щодо геноциду в Україні представляють адвокати, які захищали африканських диктаторів та Іран
16:55
суд Гаага
Як притягнути Путіна до відповідальності: Гаага, Нюрнберг чи гібрид?
16:45
Тейлор Свіфт
В Австралії відбудеться наукова конференція про співачку Тейлор Свіфт
16:37
судно RESILIENT AFRICA
У Туреччину тимчасовим коридором прибуло перше судно з українським зерном
16:28
технології, ЗСУ, зброя для України
Штурм, розвідка, бойова підтримка: ЗСУ випробовують на передовій безпілотний робот Ironclad
16:22
вибух
Внаслідок удару Сил оборони по штабу окупантів у Мелітополі поранено двох російських командирів
16:15
на фото: наслідки російського обстрілу тракторної бригади на Херсонщині
Росіяни завдають ударів по Херсонщині: є загиблі й поранені
15:47
Анджей Дуда
Ворог поширив фейк про нібито внесення президента Польщі в базу українського "Миротворця" через зернове ембарго
15:45
Центр нацспротиву
Тимчасово окупований Шахтарськ грузне у смітті: росіяни "мобілізували" майже всіх комунальників
15:35
Ексклюзив
Ворог формує 12 штурмових рот для пробиття дірок у нашій обороні, - пресслужба Східного угруповання військ
15:33
Потяг до перемоги
Завдяки "Квиткам до перемоги" Укрзалізниця зібрала понад 6 млн грн на авто для розмінування
15:19
Катрін Колонна
Голова МЗС Франції про виступ Лаврова на Радбезі ООН: "Наговорив брехні й пішов"
15:17
Facebook
Meta представила оновлений логотип Facebook
15:11
Смартфон
Мапа Пунктів незламності стане доступною в Дії
15:06
ЗСУ
Траса Бахмут – Горлівка перебуває під вогневим контролем ЗСУ, - речник Східного угруповання
15:00
Написання слова "Росія" з маленької літери в неофіційних текстах не є помилкою, - Нацкомісія
14:58
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:41
Гвардія наступу
"Гвардія наступу" просунулася вглиб оборони росіян на півдні
14:29
Зеленський в ООН
"ППО для України – серед топових питань": Зеленський про тематику перемовин у Вашингтоні
14:21
Вийшов трейлер нової частини "Голодних ігор"
14:01
Центр національного спротиву
Центр нацспротиву розробив постер, присвячений знищенню Чорноморського флоту РФ
13:55
З'явилися супутникові знімки удару ЗСУ по командному пункту росіян у Криму
13:46
Оновлено
Севастополь. Крим
СБУ та ВМС України завдали удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму
13:44
На фото: Постер фільму "ЄвроДонбас"
У Києві відбулася прем'єра документальної стрічки "ЄвроДонбас". Де подивитися
13:41
США Україна
Україна отримала грант у $1,25 млрд від США
13:39
Оновлено
Заступник командувача підводних сил Північного флоту РФ Іван Ковган
Серед загиблих у Нагірному Карабаху "миротворців" РФ виявився заступник командувача підводних сил Північного флоту Росії
13:36
OPINION
Андрій Бондар
Ті, хто плаче, ніби польська участь у нашій війні зменшиться, дарма нагнітають
13:29
Новини компаній
Компанія IDS Ukraine вимагає зупинити рейдерство "Моршинської" та скасувати конкурс АРМА
13:14
осінь
Сонячна погода із сильними поривами вітру: прогноз на 22 вересня від Наталки Діденко
13:08
Оновлено
Зерно
Україна та Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту агропродукції
13:05
обстріл Одеси
Окупанти зруйнували в Україні 250 об'єктів культурної спадщини
12:54
пам'ятник Петру І на території музею Полтавської битви
Місцева влада Полтави блокує знесення пам'ятника Петру І, - джерела
12:44
Верховна Рада
Рада скасувала висновки ДАСУ, які вимагали від оборонних підприємств повернути прибуток
12:34
Ексклюзив
"Все неправда": польський політик про заяву Моравецького, що Польща більше не передає зброю для України
12:23
Постачали в РФ продукцію для атомної енергетики: СБУ затримала керівників заводу в Сумах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV