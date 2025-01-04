Перші винищувачі Mirage-5F від Франції прибудуть до України наприкінці січня, - Avions

Про це пише Avions Legendaires.

Як зазначається, винищувачі передадуть зі складів повітряно-космічних сил Франції. Вони адаптовані для виконання завдань Повітряних сил ЗСУ. Загалом Україна має отримати до 10 таких бойових літаків.

Видання зазначає, що ці літаки долучаються до переліку ключової військової допомоги Франції, поруч з артилерійськими системами Caesar і броньованими машинами AMX-10RC.

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У рамках програми модернізації французькі спеціалісти оснастили винищувачі можливістю застосування крилатих ракет Scalp-EG і Storm Shadow. Це значно розширює бойові можливості літаків, дозволяючи здійснювати точні удари по цілях на великій відстані.

Деякі джерела припускають, що літаки вже перебувають на території країни та виконують тренувальні польоти.

Таким чином Mirage 2000-5F стане другим "західним" винищувачем у складі Повітряних сил після американських F-16.

Що відомо про передачу Україні Mirage 2000

Про те, що Франція віддасть Україні свої винищувачі, 6 червня оголосив Емманюель Макрон. Наступного дня президент Франції повідомив про початок навчань з пілотування та технічного обслуговування цих літаків. Макрон не уточнив, про яку кількість літаків наразі йдеться.

У жовтні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що в першій половині 2025 року Україна отримає винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новим обладнанням.

Пізніше повідомлялося, що Франція поставить Україні перші три реактивні винищувачі Mirage 2000-5 вже в першому кварталі 2025 року.

25 грудня стало відомо, що українські пілоти та механіки завершили підготовку на винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання.



