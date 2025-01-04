На Херсонщині чоловік підірвався на міні, його ушпиталили

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що інцидент стався поблизу водойми між Білозеркою та Приозерним.

"Внаслідок вибуху 42-річний потерпілий отримав вибухову травму, а також уламкові поранення і перелом плеча й передпліччя. Чоловіка ушпиталили, нині лікарі його дообстежують та надають всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.