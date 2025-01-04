Якщо Трампу вдасться нав’язати Україні беззубе заморожування з "гарантіями безпеки", в Україні виникне політична криза, - Піонтковський

Таку думку висловив політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"Путін може проявити певну гнучкість у переговорах і навіть не наполягати, скажімо, на повному включенні – він, щоправда, і так його ніколи не матиме - так званих конституційно проголошених областей - Запорізької та Херсонської. Йому важлива не територія, а влада над усією Україною. Його план — укласти з Трампом угоду про замороження з гарантіями беззахисності України. Тобто починаючи з того, що йому вже дали: умова, що Україна не стане членом НАТО, він доб’ється відсутності баз, військових поставок тощо. Це йому Трамп надасть у своєму плані. Укласти формальну угоду про припинення вогню за умови повної беззахисності України. А потім спровокувати захоплення влади в Україні. Бо якби Зеленський підписав таку угоду — а він ніколи її не підпише, — це викликало б величезну політичну кризу в Україні, виник би запит на "зближення націй", на те, щоб якось домовитися з агресором", - зазначив він.

Путін щоразу у своїх виступах нагадує про одну річ: Зеленський нелегітимний, але є легітимні органи влади, Верховна Рада, мовляв, ми готові укласти будь-яку угоду з головою Верховної Ради. Він просто пропрацьовує цей свій план. Якщо Трампу вдасться нав’язати Україні таке беззубе заморожування з "гарантіями безпеки", в Україні виникне політична криза, зауважив Піонтковський.

"Тоді російські агенти - як у Криму, пам’ятаєте, провели засідання парламенту і привели до влади людей, які нібито "запросили" Путіна, - проведуть засідання Ради, виберуть нового голову, і тоді Путін скаже: Зеленського як президента більше не існує, а ось у нас є новий голова Ради, з яким ми укладаємо мирну угоду. Приблизно такий план", - додав він.

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За словами політолога, Трамп уже зробив дві найбільші політичні та методологічні помилки.

"По-перше, у майбутніх переговорах про заморожування він позиціонував себе не як союзника України, не як лідера вільного світу, до якого вдерлися орди імперії зла і терористичних держав, а як безпристрасного посередника, який хоче зупинити якийсь територіальний конфлікт, що кипить десь далеко в Європі, і ще отримати за це Нобелівську премію миру. А друга, ще серйозніша помилка Трампа, - уже циркулюють різні його плани, озвучувані такими відповідальними людьми, як його віцепрезидент, наприклад. І в цих планах Трамп уже пропонує Путіну якісь гарантії беззахисності України. Але умови безпеки України мають обговорювати лише з Україною", - сказав він.

Помилки Трампа, звісно, викликають дуже серйозне занепокоєння в Києві. І Путін одразу схопився за цю можливість. Для нього це ідеальна конструкція — домовитися про щось із Трампом про заморожений конфлікт, наклавши на Україну умови, які обмежать допомогу від західних країн. Такі переговори навіть почалися.

"Не Путін вимагав від Заходу, а команда Трампа почала з пропозиції, що Україна ніколи не зможе вступити до НАТО, потім — ще про щось інше. Адже Путін не може досягти своєї мети знищення української держави військовим шляхом. А таким шляхом він спробує реалізувати свої надії. Проте це навряд чи станеться, адже Зеленський ніколи не погодиться на цей план. Якщо здійсниться якийсь план розділення сторін, що зробить Україну беззахисною, то виникне гостра політична криза в країні, яка після трьох років важкої війни втомилася. У ній з’явиться запит на так званих миротворців. Це може бути український політик, який скаже: нумо домовлятися з агресором, треба ж зберегти український народ. Ось такий вигляд має ініціатива Трампа", - резюмував Піонтковський.