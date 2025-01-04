Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь: постраждали троє людей
ФСБ каже, що зірвала підготовку до терактів у людних місцях Єкатеринбургу
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