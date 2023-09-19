"На кону демократія": Байден підтвердив, що балотуватиметься на другий президентський термін

Про це інформує Reuters.

"Багато людей, здається, зосереджені на моєму віці. Ну, я розумію. Повірте, я знаю краще, ніж будь-хто, - сказав 80-річний Байден прихильникам на зборі коштів. - Я балотуюся, тому що на карту поставлена демократія. І нехай не буде сумнівів, Дональд Трамп і його республіканці MAGA сповнені рішучості знищити американську демократію. І я завжди буду захищати, захищати й боротися за нашу демократію".

У 2020 році Байден здобув перемогу над Трампом, який був президентом-республіканцем зі слоганом "Зробимо Америку знову великою" (MAGA). Трамп може знову бути суперником Байдена у 2024 році, якщо він отримає номінацію від своєї партії.

"Я не буду ставати на бік таких диктаторів, як Путін. Можливо, Трамп і його друзі з MAGA можуть схилитися, але я не буду", - додав Байден.

Що відомо про вибори у США

16 листопада 2022 року експрезидент США Дональд Трамп оголосив, що сперечатиметься за пост очільника Білого дому у 2024 році

25 квітня Байден оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах президента США у 2024 році

21 травня колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ.

Також колишній спецпредставник США Волкер розповів, як вибори американського президента вплинуть на допомогу Україні

Юрій Рашкін, політичний та громадський діяч з США, зазначив, що у Байдена відчуття, що він краще за всіх може врятувати США від другого президентського терміну Трампа

2 серпня Трамп втретє за чотири місяці отримав федеральне звинувачення, цього разу – у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.

Водночас колишній президент США Барак Обама пообіцяв нинішньому главі держави Джо Байдену свою повну підтримку на виборах у 2024 році.

За результатами опитування Wall Street Journal, більша частина виборців у США вважає поточного президента Джо Байдена занадто старим для того, щоб балотуватися на другу каденцію.