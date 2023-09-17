Сенатори закликали Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS

Про це йдеться в офіційному листі до президента Сполучених Штатів.

"Пишемо, щоб закликати вас негайно відправити в Україну армійські тактичні ракетні комплекси ATACMS. Додаткова затримка лише ще більше підірве інтереси національної безпеки США та розширить цей конфлікт", - зазначили сенатори.

Роджер Вікер, Том Коттон, Сюзана Коллінз і Ліндсі Грем наголосили, що забезпечення ATACMS дозволить Україні завдавати ударів по ключових російських матеріально-технічних і комунікаційних цілях, а також місцях запуску крилатих ракет і БПЛА на окуповані РФ українські території.

"Зокрема, варіант унітарної боєголовки більшої дальності ATACMS має бути відправлений без затримки. Нещодавній український удар по Севастопольському морському порту з використанням британської далекобійної зброї Storm Shadow продемонстрував бойову ефективність такої зброї. Надання цієї зброї Україні максимізує ймовірність успіху в її нинішньому контрнаступі та наступних операціях. ATACMS також може збільшити здатність України знищувати російські оборонні формування", - додають сенатори.

За їхніми словами, на тлі повідомлень про те, що до кінця типового бойового сезону залишилося лише 30 днів, вкрай важливо, щоб Сполучені Штати негайно надали ATACMS, "аби Україна могла досягти життєво важливих цілей до зими та позбавити Росії можливості зміцнити свої позиції".

"США цілком спроможні надати таку зброю без будь-якого помітного ризику для своїх власних бойових можливостей. Україна значно погіршила російську бойову потужність і потребує лише невеликої частини наших запасів ATACMS. Крім того, США мають можливість виробляти сотні ATACMS і Precision Strike Missiles на рік і поповнювати свої запаси в найближчій перспективі", - зазначають республіканці.

У листі також йдеться про те, що зволікання лише коштуватиме більше життів і продовжить війну в Україні.

"Ми закликаємо вас дати дозвіл на негайне відправлення ATACMS в Україну", - констатували сенатори.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на постачання в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Згодом The Wall Street Journal поінформувало, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо зазначив, що Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США.

7 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності ATACMS для ЗСУ.

Вже у вересні стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.

Також повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами.

15 вересня The Wall Street Journal писав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі.