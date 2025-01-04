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Держоператор Словаччини запевнив, що продовжить постачати електроенергію в Україну, попри погрози Фіцо

Ксенія Золотова
4 січня, 2025 субота
10:49
Економіка

Державний оператор електромереж Словаччини SEPS заявив, що постачатиме електроенергію в Україну, згідно з контрактами, попри погрози прем'єра Роберта Фіцо припинити постачання у відповідь на зупинку Україною транзиту російського газу

Зміст

Про це повідомляє DW.

У коментарі чеському інформаційному агентству CTK у п'ятницю, 3 січня, в SEPS заявили, що будуть дотримуватися контрактів, укладених з "Укренерго". 

Що передувало

У жовтні 2024 року єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між Нафтогазом і Газпромом про транзит через Україну російського газу.

На це Фіцо повідомив, що Словаччина проведе серію переговорів, аби забезпечити постачання газу РФ через Україну після закінчення чинного транзитного контракту.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не транзитуватиме російський газ через свою територію, щоб запобігти додатковому заробітку Росії. Також він розповів, за яких умов Україна розгляне транзит газу до Європи. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію.

Роберт Фіцо у відеозверненні 27 грудня погрожував, що з 1 січня його країна може припинити постачання електроенергії до України через відмову від транзиту російського газу.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував його погрози, заявивши, що ймовірно, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт.

Уранці середи, 1 січня, Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

Водночас Фіцо у своїй новорічній промові заявив, що припинення транзиту російського газу через Україну матиме "серйозні наслідки для всіх" у Європейському Союзі, але вони не торкнуться Москви.

Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу Україною "диверсією Зеленського" та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
газ
Словаччина
газопровід
Війна з Росією
Енергія
Світ про Україну
Роберт Фіцо
Енергетика
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