Настав час для постачання Україні F-16 і ATACMS, - дипломат Брайза
Ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Метью Брайза зазначив, що у Вашингтоні змінюються настрої щодо постачання ракет ATACMS
Про це він сказав у програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Настрої у Вашингтоні щодо ATACMS змінюються. Час для надання F-16 Україні давно настав. Росія вже адаптувала тактику, яка дозволяє їй запускати бомби й безпілотники з-за так званої лінії Суровікіна. Росіяни використовують багато звичайних гравітаційних бомб, які оснастили крилами та GPS. В адміністрації Байдена заявляли, що для контрнаступу Україні потрібна бронетехніка, артилерія і боєприпаси, і що немає реальної потреби у винищувачах F-16. Тепер все змінюється", - підкреслив Брайза.
За словами дипломата, російські літаки, які використовують оновлені бомби потрібно розстрілювати з неба, і саме для цього Україні потрібні F-16.
"Настав час і для F-16, і для ATACMS. Вважаю нещирим те, що у Вашингтоні дехто доволі нетерпляче ставиться до темпів просування України та її контрнаступу, кажучи, що Україні не потрібні сучасні винищувачі для повітряного прикриття. Але цього вимагав би кожен американський військовий командир, перш ніж уявити собі спробу контрнаступу, який зараз здійснює Україна", - наголосив Брайза.
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