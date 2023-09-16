"Україна інтегрує всі технічні можливості військ, аби завдавати ворогу неприйнятних збитків": Згурець про ситуацію в акваторії Чорного моря

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми говоримо про те, що Україна зараз демонструє нестандартні підходи, коли йдеться про пошук шляхів знищення російської військової присутності та в Криму і в Чорному морі", - зазначив він.

Згурець нагадав, що коли "починалася війна, на рейді перед Одесою та Миколаєвом стояли російські десантні кораблі, які загрожували висадкою морського десанту".

"Через певний час українською крилатою ракетою "Нептун" було знищено флагман російського Чорноморського флоту крейсер "Москва", після цього всі десантні кораблі відійшли з рейду перед Одесою та Миколаєвом і зараз ми бачимо, що Україна використовує й інші технічні способи знищення", - додав він.

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Аналітик наголосив, що зараз вже додалися українські морські дрони різного виконання і ті, які розробляє СБУ, і ті, які розробляють приватні компанії, які знищують російські військові кораблі в акваторії Чорного моря.

"Також додалися вже й потужні закордонні ракети "Storm Shadow", які дійсно завдали ударів по російському БДК "Мінськ" і підводному човні, який стояв біля Севастополя. І це дійсно унікальна ситуація, бо жодного разу в історії ще крилата ракета не знищувала підводний човен", - зазначив Згурець.

Він додав, що все це говорить про те, що Україна зараз інтегрує всі технічні можливості військ, аби дійсно завдавати ворогу неприйнятним збитків.

"А це говорить про те, що асиметричні дії української сторони доводять світу, що й з обмеженими ресурсами Україна знаходить варіанти, аби здобувати перемогу і на суходолі і на морі", - наголосив аналітик.

Атаки на російські судна

У ніч проти 13 вересня Росія звинуватила Україну в масованому ракетному ударі по судноремонтному заводу в Севастополі та пошкодженні двох кораблів. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ.

Зазначимо, що українські партизани також допомогли атакувати російські судна. Вони збирають інформацію та передають її спецслужбам України.

Спецоперація щодо знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" та десантного корабля "Мінськ" була здійснена завдяки Силам спецоперацій ЗСУ.

Ще одна нещодавня атака сталася 14 вересня. Тоді Сили оборони України завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" Чорноморського флоту РФ.

Тоді український експериментальний дрон Sea Baby підбив російський ракетний корабель "Самум".