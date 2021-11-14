Політолог пояснив, що Лукашенко хоче виторгувати у Заходу за допомогою мігрантів

Такої точки зору дотримується білоруський політолог Дмитро Болкунець, що нині живе та працює в Варшаві, передає Еспресо.TV.



"Офіційний Мінськ розраховує таким чином помститися європейським партнерам за санкції та змусити їх піти на прямі перемовини з Олександром Лукашенком. Після поразки на останніх виборах його з осені минулого року не визнають на Заході як президента Білорусі. Усі комунікації з Лукашенком заморожено", - пояснює Болкунець.



Коментар експерта з'явився сьогодні, 14 листопада 2021 року, на його ТГ-каналі.



Крім того, додав Дмитро Болкунець, Білорусь вимагає від ЄС "екстрадиції політичних опонентів, які заважають Лукашенку навести лад".



Читайте також: Готується черговий штурм кордону. Прибули озброєні білоруські вояки, мігрантів інструктують, - прикордоннники Польщі



На додачу, за зупинку потоку мігрантів, Лукашенко, за даними політолога, просить гроші.



"Озвучується сума від 500 млн. до 2 млрд. доларів", - наголосив він.



"Ситуація складається критична і загрожує перерости у гарячий воєнний конфлікт на кордоні. Лукашенко свідомо йде на загострення. Слово "війна" останніми місяцями звучить у його промовах практично щодня", - підсумував Дмитро Болкунець.

Нагадаємо, Лукашенко також погрожу перекрити газопровід "Ямал-Європа".