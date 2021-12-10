Політологиня назвала рейтинг Разумкова "феноменом"

Про це вона сказала у ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сазоненко" на Еспресо.TV.



"Разумков - це черговий феномен. Одразу, як він відколовся від "Слуги народу", пішов супроти партійно-президентської лінії, він набув одразу ваги як політик. Чому такі високі відсотки для початку політичної кар'єри автономної? Він завжди асоціювався із "Слугою народу". Для початку своєї кар'єри - у нього дуже високий рейтинг - 7,5%", - сказала вона.



Читайте також: Зеленського на виборах готові підтримати понад 23% українців, Порошенка - 13%, - опитування "Рейтингу"



На її думку, це дуже високий рейтинг для автономного політика, який "вчора народився".



"Що дає грунт цим відсоткам? Це ті, хто розчарувався в "Слузі народу", ті, хто бачить певний конструктив у Разумкові і ті, хто побачив його позитивні якості і вміння керувати Верховною Радою. Він як спікер був дуже вдалий. Він завжди дотримувався меж і не переходив "червоні" лінії. Він придумав цей "турборежим", - вважає Зубрицька.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb