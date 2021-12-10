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Зеленського на виборах готові підтримати понад 23% українців, Порошенка - 13%, - опитування "Рейтингу"

10 грудня, 2021 п'ятниця
11:51
Суспільство Зеленський

Чинний президент Володимир Зеленський набрав би 23,5% голосів виборів на президентських виборах, якби вибори відбулися найближчим часом. А п'ятого президента України Петра Порошенка підтримали б 13,4% виборців

Про це свідчать дані групи "Рейтинг".

Якби найближчим часом відбулися вибори президента України, то 23,5% проголосували б за Володимира Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 

Друге місце б посів п'ятий президент України Петро Порошенко - 13,4% голосів виборців, а лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко набрала б 9,9% голосів.

Крім цього, 9,3% громадян підтримали б лідера ОПЗЖ Юрія Бойка.

Далі у списку:

  • ексголова ВР та лідер партії "Розумна політика" Дмитро Разумков - 7,5% голосів;
  • очільник партії "Сила і честь" Ігор Смешко - 6,7%;
  • власник телеканалу "НАШ" Євгеній Мураєв - 6,5%.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0. Терміни проведення: 6-8 грудня 2021 року.
  • Нагадаємо, група "Рейтинг" провела опитування за цими ж критеріями у липні 2021 року. Тоді чинний президент Володимир Зеленський набрав би 27,7% голосів на президентських виборах, а друге місце зайняв би п'ятий президент України Петро Порошенко - за нього проголосували б 13,4% виборців.

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