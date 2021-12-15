Поліція Дрездена проводить рейди через погрози антивакцинаторів прем'єру Саксонії
Вранці у середу, 15 грудня, у Дрездені правоохоронці проводили обшуки у зв'язку з погрозами вбивства прем'єр-міністра федеральної землі Саксонія Міхаеля Кречмера
Про це повідомляє Euronews.
Рейди почалися після повідомлень про те, що минулого тижня в Telegram-групі противники щеплень від коронавірусу обговорювали плани вбити прем'єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера.
Зазначається, що 103 члени чату обговорювали відмову від вакцинації та політику уряду щодо коронавірусу. В аудіоповідомленнях деякі люди закликали протидіяти заходам "збройною силою, якщо необхідно".
Поліція заявила, що розслідує коментарі деяких членів групи про нібито володіння ними зброї та арбалетів.
У столиці Саксонії часто проходять протести проти обмежень коронавірусу. Також ця частина Німеччини має найнижчий рівень вакцинації в країні. Прем'єр-міністр Саксонії Кречмер був одним із перших урядовців, які скасували такі заходи, як різдвяні ярмарки, та обмежили доступ невакцинованих до деяких громадських місць.
- 2 грудня Німеччина посилила карантинні обмеження для невакцинованих, обмеживши їм доступ до більшості громадських місць та закладів харчування.
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