Поліція Дрездена проводить рейди через погрози антивакцинаторів прем'єру Саксонії

Про це повідомляє Euronews.



Рейди почалися після повідомлень про те, що минулого тижня в Telegram-групі противники щеплень від коронавірусу обговорювали плани вбити прем'єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера.



Зазначається, що 103 члени чату обговорювали відмову від вакцинації та політику уряду щодо коронавірусу. В аудіоповідомленнях деякі люди закликали протидіяти заходам "збройною силою, якщо необхідно".



Поліція заявила, що розслідує коментарі деяких членів групи про нібито володіння ними зброї та арбалетів.



У столиці Саксонії часто проходять протести проти обмежень коронавірусу. Також ця частина Німеччини має найнижчий рівень вакцинації в країні. Прем'єр-міністр Саксонії Кречмер був одним із перших урядовців, які скасували такі заходи, як різдвяні ярмарки, та обмежили доступ невакцинованих до деяких громадських місць.

2 грудня Німеччина посилила карантинні обмеження для невакцинованих, обмеживши їм доступ до більшості громадських місць та закладів харчування.