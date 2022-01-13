Поліція Києва оштрафувала за порушення правил паркування водія Кличка

Про це мер написав у Telegram.



“Сьогодні мій водій порушив правила паркування в столиці. Штраф уже сплачений через “Київ Цифровий”. Інспекція з паркування спрацювала оперативно”, - ідеться у його дописі.



Кличко заявив, що правил мають дотримуватись всі без винятку.



Згідно із квитанцією, водій сплатив штраф у розмірі 340 грн та 17 грн комісії.

Нагадаємо, 28 грудня у Києві офіційно запрацювала послуга передплаченого паркування.