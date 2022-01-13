Поліція Києва оштрафувала за порушення правил паркування водія Кличка
Водія міського голови Києва Віталія Кличка оштрафували за порушення правил паркування
Про це мер написав у Telegram.
“Сьогодні мій водій порушив правила паркування в столиці. Штраф уже сплачений через “Київ Цифровий”. Інспекція з паркування спрацювала оперативно”, - ідеться у його дописі.
Кличко заявив, що правил мають дотримуватись всі без винятку.
Згідно із квитанцією, водій сплатив штраф у розмірі 340 грн та 17 грн комісії.
- Нагадаємо, 28 грудня у Києві офіційно запрацювала послуга передплаченого паркування.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.69
Купівля 27.69Продаж 27.96
-
EUR
Купівля 31.54Продаж 32
- Актуальне
- Важливе