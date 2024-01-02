Поліція Нідерландів в новорічну ніч припинила масові безлади у кількох містах

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що під час заворушень в кількох містах у Нідерландах поліція була атакована феєрверками та камінням. Десятки правоохоронців отримали поранення.

Поліція в Роттердамі заявила, що там підпалено понад 100 автомобілів та інших транспортних засобів, тоді як в Амстердамі, Гаазі та інших містах для розгону жорстоких натовпів були потрібні загони спецназу.

Спецназівців також використовували по всій країні для допомоги пожежним бригадам, які зазнали нападу з феєрверками, коли вони намагалися загасити численні пожежі.

У місті Гарлем 19-річний чоловік помер від травм, отриманих під час інциденту з феєрверками незадовго до опівночі в неділю, повідомила поліція.