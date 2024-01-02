Поліція Нідерландів в новорічну ніч припинила масові безлади у кількох містах
Поліція Нідерландів заарештувала понад 200 осіб в новорічну ніч під час заворушень по всій країні
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що під час заворушень в кількох містах у Нідерландах поліція була атакована феєрверками та камінням. Десятки правоохоронців отримали поранення.
Поліція в Роттердамі заявила, що там підпалено понад 100 автомобілів та інших транспортних засобів, тоді як в Амстердамі, Гаазі та інших містах для розгону жорстоких натовпів були потрібні загони спецназу.
Спецназівців також використовували по всій країні для допомоги пожежним бригадам, які зазнали нападу з феєрверками, коли вони намагалися загасити численні пожежі.
У місті Гарлем 19-річний чоловік помер від травм, отриманих під час інциденту з феєрверками незадовго до опівночі в неділю, повідомила поліція.
- 24 грудня ЗМІ повідомили, що у Німеччині та Австрії затримали ісламістів, що готували теракти на Різдво та Новий рік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.15 Купівля 38.15Продаж 39
- EUR Купівля 42.02Продаж 43.16
- Актуальне
- Важливе