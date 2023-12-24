У Німеччині та Австрії затримали ісламістів, що готували теракти на Різдво та Новий рік, - ЗМІ

Цілями нападників могли стати різдвяні служби в Кельні, Відні та Мадриді, передає 24 грудня 2023 року DW.

Перші затримання у зв'язку з погрозами терактів уже провели спецслужби в Австрії та Німеччині.

Окрім того, увечері 23 грудня поліція обшукала Кельнський собор із використанням службових собак.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер раніше попереджала в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, що загроза нападів радикальних ісламістських угруповань у ФРН продовжує існувати. Небезпека "радикалізації готових до насильства ісламістів є високою", зазначала вона.

Федеральний уряд ставиться до неї дуже серйозно, додала Фезер, зазначивши, що "ісламістські злочинці-одинаки становлять небезпеку, яка існує завжди".

За даними медіагрупи RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), до 7 грудня в країні було виявлено 486 ісламістів, які становлять загрозу. Серед таких осіб у Німеччині переважають чоловіки середнього віку, ідеться в доповіді Федерального відомства кримінальної поліції (ВКА), що надійшла до редакції RND. Відомство припускає, що в разі подальшого загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом окремі радикально налаштовані ісламісти можуть сприйняти це як "спонукання до нападу".

Про підвищення рівня терористичної небезпеки під час свят попереджала і поліція Австрії.

"У зв'язку із закликами здійснювати напади під час християнських заходів по всій Європі, особливо в районі 24 грудня, органи безпеки посилили відповідні заходи захисту в громадських місцях у Відні та федеральних землях", - заявили в поліції Відня.

