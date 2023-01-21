Про це повідомили в BBC.

Прем'єр-міністр перебував у Ланкаширі під час подорожі по північній Англії, подорожуючи авто. Так, Ріші Сунак з'явився на кадрах в соцмережі instagram із непристебнутим паском безпеки під час руху транспорту.

Прем'єр-міністр перепросив за інцидент, заявивши, що відстебнути ремінь безпеки для знімання відео для соціальних мереж було "помилковим рішенням".

Прем'єр-міністр додав: він "вважає, що всі повинні пристібатися ременями безпеки". Прикметно, якщо ним не користуватися під час руху, то поліція Британії повинна оштрафувати людину на суму до 500 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Ріші Сунак очолив уряд Сполученого Королівства 25 жовтня 2022 року, замінивши на посаді Ліз Трасс.

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