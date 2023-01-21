Поліція оштрафувала британського прем'єра за непристебнутий ремінь безпеки в авто, - BBC
Прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака оштрафувала поліція: чиновник не був пристебнутий паском безпеки в автомобілі під час фільмування для instagram
Про це повідомили в BBC.
Прем'єр-міністр перебував у Ланкаширі під час подорожі по північній Англії, подорожуючи авто. Так, Ріші Сунак з'явився на кадрах в соцмережі instagram із непристебнутим паском безпеки під час руху транспорту.
Прем'єр-міністр перепросив за інцидент, заявивши, що відстебнути ремінь безпеки для знімання відео для соціальних мереж було "помилковим рішенням".
Прем'єр-міністр додав: він "вважає, що всі повинні пристібатися ременями безпеки". Прикметно, якщо ним не користуватися під час руху, то поліція Британії повинна оштрафувати людину на суму до 500 фунтів стерлінгів.
- Нагадаємо, Ріші Сунак очолив уряд Сполученого Королівства 25 жовтня 2022 року, замінивши на посаді Ліз Трасс.
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