Поліція у РФ затримала тисячі мігрантів по всій країні під час новорічних рейдів, - ЗМІ

Про це пише Reuters з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що близько 3 тисяч мігрантів затримали у другому за величиною місті РФ Санкт-Петербурзі під час перевірок "для запобігання злочинності".

Як повідомляє росЗМІ з посиланням на анонімне джерело в правоохоронних органах, понад 600 мігрантів перебували в Росії з різними порушеннями міграційного законодавства. Більш ніж 100 особам загрожувала депортація.

Російське інтернет-видання СОТА повідомило, що серед мігрантів, затриманих у Москві, був чоловік із Таджикистану, одягнений Санта-Клаусом.

У ще одному російському місті Челябінськ слідчий комітет Росії заявив, що відкриває кримінальну справу проти трьох мігрантів за "хуліганство" щодо російських військовослужбовців та їхніх дружин.

"Натовп п'яних мігрантів напав на двох демобілізованих з передової молодиків, одного військового вдарили кийком. Також зазначається, що мігранти ображали дружин ветеранів спецоперації", - йдеться в повідомленні комітету в Telegram.

Комітет заявив, що також розпочав розслідування "незаконних дій мігрантів" у Свердловській області на Уралі Росії та в Московській області.