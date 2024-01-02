Поліція у РФ затримала тисячі мігрантів по всій країні під час новорічних рейдів, - ЗМІ
Під час новорічних рейдів російська поліція затримала тисячі мігрантів по всій країні. Лише в Санкт-Петербурзі кількість затриманих нелегалів становила 3 тисячі. Більшості загрожує депортація
Про це пише Reuters з посиланням на російські ЗМІ.
Зазначається, що близько 3 тисяч мігрантів затримали у другому за величиною місті РФ Санкт-Петербурзі під час перевірок "для запобігання злочинності".
Як повідомляє росЗМІ з посиланням на анонімне джерело в правоохоронних органах, понад 600 мігрантів перебували в Росії з різними порушеннями міграційного законодавства. Більш ніж 100 особам загрожувала депортація.
Російське інтернет-видання СОТА повідомило, що серед мігрантів, затриманих у Москві, був чоловік із Таджикистану, одягнений Санта-Клаусом.
У ще одному російському місті Челябінськ слідчий комітет Росії заявив, що відкриває кримінальну справу проти трьох мігрантів за "хуліганство" щодо російських військовослужбовців та їхніх дружин.
"Натовп п'яних мігрантів напав на двох демобілізованих з передової молодиків, одного військового вдарили кийком. Також зазначається, що мігранти ображали дружин ветеранів спецоперації", - йдеться в повідомленні комітету в Telegram.
Комітет заявив, що також розпочав розслідування "незаконних дій мігрантів" у Свердловській області на Уралі Росії та в Московській області.
- Тижнем раніше повідомлялося, що Москва та Мінськ активізують "гібридну операцію" для посилення міграційної та, як наслідок, політичної кризи у західних країнах, особливо у Німеччині.
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