Поліція заарештувала футболіста "Ніцци", який публікував заклик влаштувати "чорний день" для євреїв
Французька поліція заарештувала алжирського захисника "Ніцци" Юсефа Атталя
Про це повідомляє Nice-Matin.
За інформацією джерела, Юсефа Атталя взяли під варту ввечері четверга, 23 листопада. Алжирського футболіста звинувачують у розпалюванні расової ненависті на релігійному ґрунті.
У своїх соцмережах футболіст "Ніцци" поширював відео, в якому проповідник закликає влаштувати "чорний день" для євреїв. Пізніше він видалив допис та попросив вибачення.
Дисциплінарна комісія Професійної футбольної ліги Франції дискваліфікувала Атталя на 7 матчів, а "Ніцца" відсторонила алжирця від тренувань.
У цьому сезоні Атталь забив 1 гол у 6 матчах
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