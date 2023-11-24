Поліція заарештувала футболіста "Ніцци", який публікував заклик влаштувати "чорний день" для євреїв

Про це повідомляє Nice-Matin.

За інформацією джерела, Юсефа Атталя взяли під варту ввечері четверга, 23 листопада. Алжирського футболіста звинувачують у розпалюванні расової ненависті на релігійному ґрунті.

У своїх соцмережах футболіст "Ніцци" поширював відео, в якому проповідник закликає влаштувати "чорний день" для євреїв. Пізніше він видалив допис та попросив вибачення.

Дисциплінарна комісія Професійної футбольної ліги Франції дискваліфікувала Атталя на 7 матчів, а "Ніцца" відсторонила алжирця від тренувань.

У цьому сезоні Атталь забив 1 гол у 6 матчах