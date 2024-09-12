МЗС України оголосило демарш Монголії, яка не заарештувала Путіна за ордером МКС

Про це повідомила пресслужба відомства.

Демарш було оголошено під час зустрічі з генеральною директоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг, яка прибула до Києва з Улан-Батора на виклик української сторони.

"До монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна під час його перебування на території країни", - йдеться у повідомленні МЗС.

У відомстві запевнили, що Україна не залишить такі дії без належної реакції. Прийняте Монголією рішення буде враховане у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин, наголосили у МЗС.

"Водночас українська сторона сподівається, що Монголія зробить дієві кроки для відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин, що відповідає інтересам обох держав", - резюмували у міністерстві.

Що передувало

30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стала першим візитом диктатора до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.

Того ж дня МЗС України закликало монгольську владу заарештувати Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має заарештувати Володимира Путіна у разі його візиту в країну.

2 вересня російський диктатор усе ж прилетів із візитом до Монголії. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Монголія матиме наслідки через те, що відмовилася заарештувати Путіна.

Речник монгольського уряду згодом сказав, що Монголія не заарештувала Путіна, бо залежна від імпорту російських енергопродуктів.

12 вересня президент України Володимир Зеленський обговорив із прокурором МКС Ханом, як змусити країни дотримуватися Римського статуту. Він наголосив, що світова спільнота не повинна ігнорувати ордер МКС на арешт Путіна.