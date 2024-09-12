Зеленський обговорив із прокурором МКС Ханом, як змусити країни дотримуватися Римського статуту

Про це він поінформував у Telegram.

"Важливо дотримуватися Римського статуту й не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців. Обговорили це під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом", - написав Зеленський.

Також сторони обговорили боротьбу з насильницьким переміщенням і депортацією українських дітей, і розслідування цих злочинів.

Що передувало

30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стала першим візитом диктатора до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.

Того ж дня МЗС України закликало монгольську владу заарештувати Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має заарештувати Володимира Путіна у разі його візиту в країну.

2 вересня російський диктатор усе ж прилетів із візитом до Монголії. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Монголія матиме наслідки через те, що відмовилася заарештувати Путіна.

Речник монгольського уряду згодом сказав, що Монголія не заарештувала Путіна, бо залежна від імпорту російських енергопродуктів.