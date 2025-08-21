Нардепка Скороход пропонує Раді змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей
Нардепка Анна Скороход зареєструвала у Верховній Раді України проєкт постанови щодо зміни адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Він перебуває на розгляді комітету
Про це нардепка повідомила у Facebook.
Відповідно до пояснювальної записки проєктом постанови Верховної Ради України пропонується внести зміни в адміністративно-територіальний устрій Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Харківської областей шляхом приєднання неокупованих територій Краматорського і Бахмутського районів Донецької області, а також Сватівського і Сіверськодонецького районів Луганської області до Харківської області та приєднання неокупованих територій Волноваського і Покровського районів Донецької області до Дніпропетровської області.
Політикиня вважає ці зміни важливими.
На її думку, утримання Донецької та Луганської ОВА вимагає значних коштів із держбюджету.
"По-перше, ми маємо діяти винятково в інтересах наших людей і дати їм гарантію: ці території залишаться українськими. По-друге, утримання Луганської та Донецької ОДА коштує державі понад 50 млн грн щомісяця. Це нераціональні витрати, адже їхні функції можуть ефективно виконувати Харківська та Дніпропетровська області", - пояснила Скороход.
"Цей крок дозволить і захистити наших громадян, і зекономити кошти бюджету. Тепер будемо дивитися, хто і як у парламенті підтримає цю ініціативу", - додала вона.
Документ має розглянути комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
- Минулого тижня у МЗС РФ заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.53
- EUR Купівля 47.83Продаж 48.44
- Актуальне
- Важливе