Нардепка Скороход пропонує Раді змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей

Про це нардепка повідомила у Facebook.

Відповідно до пояснювальної записки проєктом постанови Верховної Ради України пропонується внести зміни в адміністративно-територіальний устрій Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Харківської областей шляхом приєднання неокупованих територій Краматорського і Бахмутського районів Донецької області, а також Сватівського і Сіверськодонецького районів Луганської області до Харківської області та приєднання неокупованих територій Волноваського і Покровського районів Донецької області до Дніпропетровської області.

Політикиня вважає ці зміни важливими.

На її думку, утримання Донецької та Луганської ОВА вимагає значних коштів із держбюджету.

"По-перше, ми маємо діяти винятково в інтересах наших людей і дати їм гарантію: ці території залишаться українськими. По-друге, утримання Луганської та Донецької ОДА коштує державі понад 50 млн грн щомісяця. Це нераціональні витрати, адже їхні функції можуть ефективно виконувати Харківська та Дніпропетровська області", - пояснила Скороход.

"Цей крок дозволить і захистити наших громадян, і зекономити кошти бюджету. Тепер будемо дивитися, хто і як у парламенті підтримає цю ініціативу", - додала вона.

Документ має розглянути комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.