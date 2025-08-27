Свириденко здійснила перший закордонний візит на посаді очільниці уряду – до Данії

Про це прем'єрка повідомила 27 серпня в Telegram.

"Разом із командою розпочала робочий візит до Данії. У програмі — зустрічі з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, міністром промисловості, бізнесу та фінансів Мортеном Бьодсковим та провідними данськими й міжнародними компаніями. Перший закордонний візит у новій ролі саме до Копенгагена, адже Данія зараз головує у Раді ЄС", - написала вона.

За її словами, влада очікує, що відкриття перших переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС стане спільним досягненням країн.

"Напередодні важливих переговорів з ЄС у вересні важливо максимально ефективно використати час для ухвалення всіх рішень", - наголосила Свириденко й подякувала Данії за послідовну та принципову підтримку України.

"Під час першої офіційної зустрічі міністр Бьодсков оголосив про намір Данії внести щонайменше 500 млн данських крон до Фонду для України на проєкти з відбудови", - зазначила чиновниця.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Копенгаген уже надав Києву близько 9 млрд євро військової допомоги. Також 907 млн євро склали цивільні внески від данського уряду й народу.

У відрядженні Свириденко провела виїзне засідання уряду, на якому зокрема ухвалили рішення про дозвіл депутаткам, що працюють на громадських засадах, виїжджати за кордон.