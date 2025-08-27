Уряд дозволив депутаткам, що працюють на громадських засадах, виїжджати за кордон

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко в телеграм-каналі.

27 серпня уряд ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах: тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Як уточнила премʼєр-міністерка, раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових.

"Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади", - наголосила Свириденко.

Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.