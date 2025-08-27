Уряд дозволив депутаткам, що працюють на громадських засадах, виїжджати за кордон
Кабмін ухвалив рішення, яким дозволив депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко в телеграм-каналі.
27 серпня уряд ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах: тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.
Як уточнила премʼєр-міністерка, раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових.
"Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади", - наголосила Свириденко.
Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.
- 25 серпня на розгляд комітету направили законопроєкт № 13685, який має усунути обмеження на виїзд з України чоловіків, які не підлягають призову у зв’язку з недосягненням призовного віку.
- 26 серпня уряд оновив порядок перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років під час воєнного стану.
