Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна політика "У нас новий етап війни": в ОП назвали мету кадрових змін в уряді

"У нас новий етап війни": в ОП назвали мету кадрових змін в уряді

Юлія Юліна
4 вересня, 2024 середа
16:38
політика Михайло Подоляк

Україна увійшла в новий етап війни проти російських окупантів, а тому потребує перезавантаження системи виконавчої влади

Зміст

Про це на YouTube-каналі РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Для мене будь-які кадрові рішення зі знаком "+". Тому що це все ж таки перезавантаження системи виконавчої влади. Для чого? Дивіться, дочекаймося всіх звільнень і призначень. Тому що там дехто позбавиться, наприклад, статусу в. о., дехто підвищить свої функціональні можливості, отримає додаткове навантаження, дехто перейде на іншу роботу тощо. Тобто подивимося, якою буде конфігурація передусім виконавчої влади через два дні. І після цього ми зможемо це більш детально прокоментувати", - сказав він.

За його словами, країна має нові потреби.

"Дивіться, у нас новий етап війни. Частково нові потреби, частково ми заходимо в новий опалювальний сезон. Є потреби фінансові, є потреби економічні, є потреби перебудувати економіку. Є потреби інтенсифікувати переговори на зовнішніх ринках, раціонально пояснюючи, чому математично вигідно сьогодні всім додатково вкластися в Україну, проінвестувати в Україну, чи там зброєю проінвестувати", - сказав Подоляк.

Він висловив переконання, що людина не може надто довго обіймати одну й ту саму посаду. Це загрожує вигоранням і нездатністю максимально ефективно виконувати свої функції.

  • Раніше спікер ВР Руслан Стефанчук повідомляв, що отримав заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.
  • Очільник фракції "Слуги Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував, що цього тижня в уряді можна очікувати "велике перезавантаження".
  • Цього ж вечора віцепрем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала у відставку. Проте Рада 4 вересня провалила голосування за її звільнення.
  • Також стало відомо, що з посади можуть звільнити очільника МЗС Дмитра Кулебу.
  • 4 вересня Верховна Рада підтримала звільнення віцепрем'єрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиної.
Теги:
Новини
Україна
Кабмін
Війна з Росією
Михайло Подоляк
Читайте також:
Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram
Автор Катерина Єсікова
3 вересня, 2024 вiвторок
"Чи можуть ЗСУ так легко прийти до Криму?": партизани помітили зміни у настроях окупантів після операції у Курській області
погода, Львів
Автор Катерина Єсікова
3 вересня, 2024 вiвторок
В Україну насуваються похолодання та дощі: погода від Наталки Діденко на 4 вересня
Наслідки удару РФ по Львову 4 вересня
Автор Ксенія Золотова
4 вересня, 2024 середа
РФ уночі та зранку атакувала Україну ракетами й БПЛА: у Львові 7 людей загинули, серед них - діти
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.54
  • EUR
    Купівля 45.34
    Продаж 46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
4 вересня
17:16
діти, злочини росії
З ТОТ Херсонщини повернули ще одну родину з трьома дітьми
17:09
На фото: актор Меттью Перрі
Прокурор вимагає від 10 років до довічного увʼязнення для лікаря і наркодилерки Метью Перрі
17:01
Оновлено
Наслідки удару РФ по Львову 4 вересня
РФ уночі та зранку атакувала Україну ракетами й БПЛА: у Львові 7 людей загинули, серед них - діти
16:55
прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс
Ірландія прийняла 109 тис. українців з початку повномасштабної війни, - премʼєр Гарріс
16:55
Війна з Росією, ЗСУ
Найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
16:46
Збірна України з голболу
Збірна України з голболу встановила історичне досягнення на Паралімпіаді
16:45
Залізний трон з "Гри престолів"
Залізний трон, обладунки й мечі: на аукціон виставили реквізит з "Гри престолів"
16:36
Втеча нардепа Дмитрука з України: суд арештував одного з підозрюваних в організації схеми
16:27
Ексклюзив
Для звільнених міністрів просто знайдуть інші місця роботи, - нардепка Васильченко
16:27
Ексклюзив
Міхновських
Ударом РФ у Львові пошкоджено 154 будинки, відбудова коштуватиме понад 100 млн грн, - Садовий
16:25
Палили у Черкасах автомобілі ЗСУ та об'єкти Укрзалізниці: затримано наркозалежних, яких завербувала РФ
16:14
ракета
Атака РФ на готель із журналістами в Краматорську: слідство розглядає версію цілеспрямованого удару
16:08
Роджер Вотерс
Відомий прокремлівською позицією музикант Роджер Вотерс подякував росіянам за перемогу у Другій світовій
16:05
Ексклюзив
На Покровському напрямку підрозділам ЗСУ загрожує оперативне оточення,- військовий експерт Снєгирьов
16:03
карантин
У Києві запроваджують карантин через поширення амброзії
16:03
OPINION
Розпустіть всі міністерства, залиште 5-6 менеджерів ОПи
15:59
дрон, БПЛА
Окупанти протягом дня атакують Херсонщину дронами: три людини поранені
15:45
Олександр Лукашенко
Лукашенко підписав указ про помилування 30 політв'язнів
15:43
Партизани "Атеш" розвідали локації систем ППО поблизу Москви
15:15
Прапор США
США на безпековий форум у Китаї планують відправити високопосадовця Пентагону, - Reuters
15:01
Браян Мей з Queen
Гітарист Queen Браян Мей переніс інсульт та втратив контроль над лівою рукою
15:01
ЄС досі не вжив заходів, щоб надати Україні $50 млрд від заморожених російських активів, - Politico
14:33
Оновлено
Україна та Ірландія підписали двосторонню безпекову угоду
14:16
СБУ затримала бухгалтерку одеського заводу, яка готувала координати для російських ракетних ударів
14:14
Денис Малюська
ВР звільнила міністра юстиції Дениса Малюську
14:05
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Шурма тихенько пішов у ліс. Чому Зеленський вирішив позбутися одного з "потужних менеджерів"?
13:57
Ексклюзив
Новини Львова
"Не планували дистанційного навчання": директорка львівського ліцею розповіла про руйнування від удару РФ
13:41
Оновлено
Ольга Стефанішина
Парламент підтримав звільнення віцепрем'єрки з питань євроінтеграції Стефанішиної
13:32
Оновлено
Ірина Верещук
Рада не погодила звільнення віцепрем'єрки, міністерки з питань реінтеграції ТОТ Верещук
13:30
кореспондент Новини.LIVE Богдан Затула
На фронті загинув харківський журналіст Богдан Затула
13:27
Оновлено
Південноукраїнська АЕС
Енергоатом спростував інформацію про аварію на одному з енергоблоків Південноукраїнської АЕС
13:14
Олександр Камишін
Рада звільнила голову Мінстратегпрому Камишіна
13:14
Автоматизація процесів у ЗСУ: в Україні розробили інформаційно-комунікаційну систему "Імпульс"
13:00
"Гладіатор ІІ"
Режисер Рідлі Скотт пояснив, чому не покликав Рассела Кроу в "Гладіатор 2"
12:59
Віталій Коваль
Рада не підтримала звільнення Віталія Коваля з посади очільника Фонду держмайна
12:54
мобілізація
У Звягелі бракує працівників, п'ята частина жителів громади захищають Україну, - мер
12:35
Серіал "Мертві хлопці-детективи"
Netflix закрив серіал "Мертві хлопці-детективи" після звинувачень проти Ніла Ґеймана в сексуальному насильстві
12:34
Ексклюзив
Карта бойових дій за 28 серпня - 4 вересня
Карта бойових дій за період 28 серпня - 4 вересня: Москва горить, Покровський фронт стабілізується, але є нові загрози
12:24
Марʼяна Безугла
Рада провалила зняття Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки
12:13
погода осінь
Сильний вітер, вночі +14 °C: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на 5 вересня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV