"У нас новий етап війни": в ОП назвали мету кадрових змін в уряді
Україна увійшла в новий етап війни проти російських окупантів, а тому потребує перезавантаження системи виконавчої влади
Про це на YouTube-каналі РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Для мене будь-які кадрові рішення зі знаком "+". Тому що це все ж таки перезавантаження системи виконавчої влади. Для чого? Дивіться, дочекаймося всіх звільнень і призначень. Тому що там дехто позбавиться, наприклад, статусу в. о., дехто підвищить свої функціональні можливості, отримає додаткове навантаження, дехто перейде на іншу роботу тощо. Тобто подивимося, якою буде конфігурація передусім виконавчої влади через два дні. І після цього ми зможемо це більш детально прокоментувати", - сказав він.
За його словами, країна має нові потреби.
"Дивіться, у нас новий етап війни. Частково нові потреби, частково ми заходимо в новий опалювальний сезон. Є потреби фінансові, є потреби економічні, є потреби перебудувати економіку. Є потреби інтенсифікувати переговори на зовнішніх ринках, раціонально пояснюючи, чому математично вигідно сьогодні всім додатково вкластися в Україну, проінвестувати в Україну, чи там зброєю проінвестувати", - сказав Подоляк.
Він висловив переконання, що людина не може надто довго обіймати одну й ту саму посаду. Це загрожує вигоранням і нездатністю максимально ефективно виконувати свої функції.
- Раніше спікер ВР Руслан Стефанчук повідомляв, що отримав заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.
- Очільник фракції "Слуги Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував, що цього тижня в уряді можна очікувати "велике перезавантаження".
- Цього ж вечора віцепрем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала у відставку. Проте Рада 4 вересня провалила голосування за її звільнення.
- Також стало відомо, що з посади можуть звільнити очільника МЗС Дмитра Кулебу.
- 4 вересня Верховна Рада підтримала звільнення віцепрем'єрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиної.
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