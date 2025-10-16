Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна політика Українська делегація у США побачилась з Рубіо: обговорили підготовку до зустрічі Зеленського й Трампа

Українська делегація у США побачилась з Рубіо: обговорили підготовку до зустрічі Зеленського й Трампа

Влад Дідусь
16 жовтня, 2025 четвер
08:38
політика Єрмак, Свириденко, Рубіо

У середу, 15 жовтня, українська делегація, яка зараз перебуває у США, провела зустріч з держсекретарем Марком Рубіо

Зміст

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

На зустрічі з державним секретарем США Марком Рубіо, окрім Єрмака були присутні премʼєрка Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця і пані посол Ольга Стефанішина.

"Обговорили деталі підготовки зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, запланованої цієї п’ятниці. Обмінялись думками щодо того, якою має бути довгострокова архітектура безпеки - не лише для України, а й для всієї Європи. Лідерство США та особисто президента Дональда Трампа зробили можливим мир на Близькому Сході. Саме такого бачення сьогодні потребує світ та Україна. Ми також говорили про кроки, які можуть змусити Росію припинити війну", - йдеться у повідомленні.

Окремо українська делегація також подякувала і Рубіо.

"Американський народ справді має велику удачу - мати такого сильного та принципового державного секретаря", - написав Єрмак.

  • 15 жовтня Володимир Зеленський напередодні зустрічі з Дональдом Трампом висловив переконання, що США здатні наблизити завершення війни з РФ. 
  • У цей час Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити вбивати українців та росіян.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Андрій Єрмак
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
15 жовтня, 2025 середа
За Одесою слідкуватиме генерал СБУ: хто такий Сергій Лисак, який очолив новостворену міську військову адміністрацію
Радіатор опалення
Автор Зіновія Воронович
13 жовтня, 2025 понедiлок
У Міненерго запевнили, що опалювальний сезон розпочнеться планово, але не все так просто. Еспресо розібралося, чи можуть увімкнути опалення раніше, якщо похолодає, і як рахуватимуть субсидії
Автор Микола Княжицький
15 жовтня, 2025 середа
Про позбавлення громадянства Труханова
Київ
+6.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 48.17
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
16 жовтня
08:53
Оновлено
Наслідки атаки РФ у Ніжині
Атака дронів і ракет у ніч на 16 жовтня: постраждала інфраструктура ДТЕК Нафтогаз, у Ніжині поранено трьох людей
08:03
OPINION
Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
08:02
Добропільський напрямок
ЗСУ відкинули росіян поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру, - DeepState
07:30
Ексклюзив
Кримська війна і сучасні паралелі: чому Путін боїться повторити долю Миколи І
07:29
ЗСУ
РФ втратила 2 танки, 42 артсистеми та 1080 військових за добу війни в Україні
06:59
Нарендра Моді та Дональд Трамп
"Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме російську нафту", - Трамп
00:13
Оновлено
Відключення світла протягом зими
У більшості регіонів України застосували аварійні відключення світла, в кількох областях обмеження скасували
2025, середа
15 жовтня
23:59
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп закликав Путіна припинити вбивати українців та росіян
23:29
Фронтмен гурту Disturbed Девід Драйман
У Бельгії та Туреччині скасували концерти Disturbed через підтримку гуртом Ізраїлю
22:50
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
Б'ють по містах-мільйонниках: військовий експерт Снєгирьов пояснив тактику РФ
22:23
Генштаб, фронт
З початку доби на фронті відбулися 154 бої: Сили оборони зупинили 38 атак на Покровському напрямку
21:57
Піт Геґсет
Літак глави Пентагону Геґсета здійснив екстрену посадку в Британії
21:46
Ексклюзив
Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики"
"Це приціл на вибори": політолог Бобиренко про припинення громадянства Труханова
21:00
Оновлено
Денис Шмигаль під час виступу на 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн"
Новий пакет PURL, меморандум з Німеччиною, навчання у Польщі: Шмигаль розповів про підсумки "Рамштайну-31"
20:43
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
Немає нічого супер критичного для енергосистеми, але графіки можуть бути, - експерт Омельченко
20:34
Трамп і Путін
Путін не отримав привітання з днем народження від Трампа, – Пєсков
20:15
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Системи ППО IRIS‑T та ракети до Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2 млрд євро
20:00
OPINION
Історія постійно кусає себе за хвіст
19:59
Ексклюзив
санкції проти Росії
Наразі Чехія просуває ініціативу щодо заборони російським дипломатам вільно пересуватися в Шенгенській зоні, - Хотин
19:54
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (праворуч)
"Це реально може наблизити завершення війни": Зеленський про порядок денний майбутньої зустрічі з Трампом
19:52
Ексклюзив
ракети США, зброя
За день до ініціативи PURL з допомоги України доєдналося 11 країн, - журналістка Висоцька
19:11
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог накопичив велику кількість живої сили навпроти наших позицій, - у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
18:30
Ексклюзив
Tomahawk
Зеленський говорив про блекаут у Москві, одна з версій Tomahawk може коротити електромережі у цілих містах, - американіст Довгополий
18:22
"Ми чекаємо на своїх рідних і на реакцію президента", –  родичі військовополонених азовців на акції-протесті
18:04
Геннадій Труханов
The Insider: Опублікована СБУ копія закордонного російського паспорта Труханова є підробкою
18:04
OPINION
Який у нас план, якщо війна триватиме ще два роки? Три роки? П’ять років?
17:43
Ексклюзив
Генадій Труханов
"Це перехоплення контролю над ситуацією": аналітик Горбач про припинення громадянства Труханова
17:26
Ексклюзив
Геннадій Труханов
"Такі рішення дають підстави звинувачувати владу": екснардеп Черненко про припинення громадянства Труханова
17:07
Володимир Зеленський
Зеленський: РФ готує подальшу військову експлуатацію Білорусі — Україна попередить партнерів
17:04
Чарлі Кірк
США анулювали візи шістьом іноземцям через коментарі про загибель Чарлі Кірка
16:51
Зеленський підписав законопроєкт щодо посилення безпеки у школах
16:34
Огляд
Нафта
РФ втрачає доходи від нафти та газу: надходження від експорту у вересні стали найнижчими від початку повномасштабного вторгнення в Україну
16:15
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:00
Ексклюзив
Поблизу палацу Орбеліані у Тбілісі (вечір суботи, 04.10.2025)
Псевдовлада Грузії - це авторитарний режим і сателіт Росії, - активістка Кахіані
16:00
OPINION
Кейс Труханова. Маховик запущений давно. І успішно
15:34
Огляд
За Одесою слідкуватиме генерал СБУ: хто такий Сергій Лисак, який очолив новостворену міську військову адміністрацію
15:30
Ексклюзив
Андрей Бабіш
Бабіш не стане другим Орбаном: Хотин розповів, чи сформують у парламенті Чехії коаліцію з ультраправими та чого очікувати Україні
15:20
Обіцяні F-16 надійдуть до України після завершення технічної підготовки, - міністр оборони Бельгії
14:52
Російський газ
Лідер опозиції Угорщини виступає проти швидкої відмови від російських енергоносіїв
14:05
OPINION
Рольові ігри ФСБ у рясах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV