Українська делегація у США побачилась з Рубіо: обговорили підготовку до зустрічі Зеленського й Трампа

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

На зустрічі з державним секретарем США Марком Рубіо, окрім Єрмака були присутні премʼєрка Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця і пані посол Ольга Стефанішина.

"Обговорили деталі підготовки зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, запланованої цієї п’ятниці. Обмінялись думками щодо того, якою має бути довгострокова архітектура безпеки - не лише для України, а й для всієї Європи. Лідерство США та особисто президента Дональда Трампа зробили можливим мир на Близькому Сході. Саме такого бачення сьогодні потребує світ та Україна. Ми також говорили про кроки, які можуть змусити Росію припинити війну", - йдеться у повідомленні.

Окремо українська делегація також подякувала і Рубіо.

"Американський народ справді має велику удачу - мати такого сильного та принципового державного секретаря", - написав Єрмак.