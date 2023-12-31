"Полон убиває": у Києві та Одесі родичі полонених азовців та морпіхів вийшли на акції

Щонедільна акція у Києві

Всеукраїнську акцію "Другий Новий рік в полоні. Не мовчи. Полон убиває!" десятки людей провели на Спортивній площі біля ТЦ Gulliver, повідомляє "Ти Київ".

Зазначається, що 31 грудня акції на підтримку полонених воїнів, організовані Асоціацією родин захисників Азовсталі, пройдуть у 7 містах України.

Демонстранти тримали прапори й плакати з закликами звільнити військових із полону - "Моє серце другий рік у полоні", "Поверніть "Азов" додому", "590 днів катувань. Повернути всіх!".

Повідомляється, що такі ж акції пройшли сьогодні у Дніпрі, Кривому Розі, Кременчуці, Одесі й Овручі, а на 14:00 запланована акція в Кролевці.

Мітинг в Одесі

Зокрема, в Одесі відбулась акція "Свободу захисникам", де родичі та друзі полонених українських військових вимагали звільнення азовців та морпіхів, які потрапили в російський полон, у тому числі захищаючи Азовсталь, інформує Odessa.Online.

Мітингувальники наголошують, що останній обмін полоненими був понад пів року тому.

"Ми щодня прокидаємося у страху, ми не знаємо, чи виживуть сьогодні наші рідні. Їх катують щодня. Хлопці з полону повертаються вже у мішках. Їх мучать до смерті. Живі повертаються без зубів зі зламаними ребрами", - сказала організатор акції Ганна.

За її словами, представники влади, які опікуються питанням обміну, виходять із родичами на зв'язок і заявляють, що роблять усе можливе для обміну. Проте обмін так і не відбувається.

На плакатах людей були написані звернення та заклики до обміну: "Ти чекаєш свят. Вони - обміну", "Україно, свята мати героїв, чи не забула ти про своїх дітей?", "Морська піхота досі у ворожому полоні".