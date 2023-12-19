Зеленський анонсував великий обмін військовополоненими

Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками 2023 року.

"Процес ускладнений, може дійсно мало комунікує влада, я передам цю інформацію Лубінцю, Буданову, щоб вони все ж таки комунікували й більш було зрозуміло близьким, рідним. Я розумію їх біль, цей трек працює, він дійсно уповільнився через причини з боку Російської Федерації, але є відповідні, дуже конкретні ці причини. Трек відкриється", - підкреслив очільник країни.

Зеленський також сказав, що зараз триває робота, щоб повернути "достатньо непогану кількість наших хлопців".

Щодо цивільних, то президент наголосив, що потрохи вдається повертати дітей, у цьому допомагає Катар, який також допомагає з українцями в Палестині та Ізраїлі.

"Що стосується кримчан, складна історія, тут нема за що подякувати народним організаціям - вони нічого зробити не змогли. Я дуже багато працював над цим питанням з президентом Ердоганом, поки результат шановний президент Ердоган не показав. Напевно, це всі треки, які є на сьогодні. Окремо ми працюємо з деякими державами, такими як Швейцарія, Норвегія і деякими арабськими країнами над тим, щоб повернути наших людей", - пояснив він.

Наявний трек, коли українських військових міняють на окупантів: "Як тільки в нас є, вибачте за таке слово, накопичення відповідно ворожого ресурсу ми його міняємо на наших українських захисників".

"Дуже надіюсь, що найближчим часом наш трек спрацює - це військовий трек, такі домовленості були", - додав Зеленський.