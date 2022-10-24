Польща готова у разі потреби прийняти ще українців

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила маршалок Сейму Польщі Елжбєта Вітек.

“Польща бачить цей виклик та, як і на початку війни, здатна допомогти всім тим, хто потребуватиме допомоги. Ми не приховуємо, що це велике навантаження на наш бюджет, який потерпає від економічних наслідків пандемії. Однак у ситуації, коли життя і здоров'я невинних людей перебуває під загрозою, ми не можемо відповісти по-іншому, крім солідарності і підтримки. Тому ми й надалі допомагатимемо Україні та її громадянам усіма доступними засобами”, - зазначила Вітек.

Вона наголосила, що “атаки Росії на цивільне населення” є фактором, який може посилити хвилю міграції, але в Польщі беруть це до уваги в умовах наближення зими та енергетичного шантажу Кремля.

19 жовтня Польща отримала 147 млн євро від ЄС на допомогу українським біженцям. За даними польської прикордонної служби з початку повномасштабного вторгнення РФ до України до Польщі в'їхали понад 7,11 млн українців, а 5,32 млн повернулися назад. За даними МВС Польщі наразі в країні перебуває 1,3-1,5 млн українських біженців.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb