Польща може продати 4 млн доз вакцини в Україну та на Балкани, - ЗМІ
Через низькі темпи вакцинації Польща має змогу продати 4 млн доз вакцини із 5 наявних
Про це йдеться в матеріалі RMF24.
Країна замовила 100 млн доз вакцин, однак темпи щеплень різко сповільнилися.
Польща хоче продати препарати з найкоротшим терміном придатності, які не можуть бути використані за нинішніх темпів вакцинації.
Втім, країна не збирається продавати однодозову вакцину Johnson&Johnson. Вакцина найпростіша у використанні і має найдовший термін зберігання.
Польща хоче продати як препарати AstraZeneca, так і вакцини Moderna та Pfizer, залежно від того, який препарат замовили країни.
"В даний час у нас на складі приблизно 5 млн доз вакцин. Для нас найголовніше - це вакцинувати суспільство, але ми можемо продати до чотирьох млн доз, враховуючи найближчі поставки вакцин до Польщі", - пояснив керівник Агентства стратегічних запасів Польщі Міхал Кучмеровський.
Про готовність купувати вакцини повідомили 26 країн, є попит на 40 млн доз.
Водночас Польща не буде заробляти гроші на продажу препаратів, оскільки це заборонено угодою Європейської комісії, яка вела переговори про поставку до країн ЄС.
Тому Польща перепродаватиме вакцини за ціною, яку заплатила. У деяких випадках вакцини надаватимуться безкоштовно.
У Польщі з кінця грудня, коли почалася вакцинація проти COVID-19, було проведено понад 32,8 млн щеплень. Понад 16,3 млн людей повністю вакциновані.
- 21 липня в Україні почнеться п'ятий етап вакцинації, під час якого щепитися зможуть всі дорослі старше 18 років.
- Станом на 20 липня від початку вакцинальної кампанії у лютому щеплено понад 2,7 млн людей. З них обидві дози отримало майже 1,5 млн осіб.
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